Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 18/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, có 5 bộ kèm di vật.

Lực lượng làm nhiệm vụ tập trung tìm kiếm tại các khu vực được xác định có thông tin về hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Ở đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 18/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 bộ kèm di vật.

Phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 18/11, trong đó có 5 bộ kèm di vật

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.037 bộ, trong đó có 378 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 1.004 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Từng lớp đất được đào, sàng lọc kỹ lưỡng

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ được thu thập, bảo quản theo quy định