Tìm thấy thi thể giáo viên tiểu học tử vong sau vụ lật vỏ lãi ở Cà Mau

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 16/5, người đàn ông 47 tuổi, lái vỏ lãi (phương tiện đường thủy) chở vợ (45 tuổi) từ nhà ra vuông tôm để thu hoạch thủy sản. Khi đến khu vực ngã ba sông vỏTrảng Tràm, cách cửa biển Hố Gùi khoảng 3km, phương tiện bất ngờ bị lật và chìm.

Cơ quan chức năng địa phương và người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Người dân gần đó kịp thời cứu được người vợ đưa vào bờ an toàn, người chồng bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, UBND xã Tân Tiến huy động lực lượng công an, quân sự xã phối hợp lực lượng cứu hộ, Đồn Biên phòng Tân Tiến (Trạm Kiểm soát Hố Gùi) cùng người dân địa phương tìm kiếm.

Do đoạn sông rộng, nhiều nhánh rẽ, nước lớn và dòng chảy xiết, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nhiều phương tiện đã được huy động.

Đến khoảng 14h hôm nay, người gặp nạn được tìm thấy cách vị trí chìm vỏ lãi 5km.