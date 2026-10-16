Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn cách 6km tại Lâm Đồng

Lúc 8h45 ngày 16/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà N.T.T.T. (48 tuổi, trú thôn Đa Mi 1, xã La Dạ) tại khu vực hồ Hàm Thuận. Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi nạn nhân bị lũ cuốn tại thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 gần 6km. Lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng vượt suối, tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, tối 14/10, bà T. cùng bà N.T.S. (44 tuổi, cùng trú xã La Dạ) đến khu vực miếu Ông Hổ, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 để thăm vườn sầu riêng. Khi hai người băng qua suối, nước lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ cuốn trôi cả hai. Bà S. may mắn bơi được vào bờ, còn bà T. mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 50 người tổ chức tìm kiếm dọc con suối đổ ra hồ Hàm Thuận.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn vào bờ tại hồ Hàm Thuận, cách hiện trường gặp nạn gần 6km.

Do địa hình suối dốc, nhiều đá và cây bụi rậm, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 ngày nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.