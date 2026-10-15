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Vì sao nhiều hộ dân trung tâm Khu kinh tế Dung Quất ngập cục bộ khi mưa lớn?

Thứ Năm, 21:26, 15/10/2026
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VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, khoảng 50 hộ dân ở thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ. Đây vùng trung tâm Khu Kinh tế Dung Quất nên các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát hệ thống thoát nước, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng.

 

Đã hơn 1 tuần sau trận mưa lớn từ tối ngày 7/10, nhưng những vết nước ngập vẫn còn in đậm trên tường nền nhà và đồ đạc tại xóm Phá Lê, thôn Đông Lỗ. 

Bà Nguyễn Thị Hồng sống tại đây hơn 50 năm cho biết, chưa từng chứng kiến tình trạng đợt ngập cục bộ nghiêm trọng như vậy. Nước bắt đầu tràn vào sân từ chiều ngày 7/10 và chỉ trong thời gian ngắn đã dâng cao hơn 1m, hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà và 40 con gà bị chết. Bà Hồng kể, có nơi nước ngập sâu hơn một mét và kéo dài nhiều giờ liền.

“Người dân không muốn bỏ quê hương mà đi, nhưng nếu cứ ngập như thế này thì làm sao sống được. Mỗi lần mưa lớn lại lo lắng. Mong Nhà nước sắp xếp, có phương án ổn định để người dân yên tâm sinh sống”, bà Nguyễn Thị Hồng nói. 

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa đồ đạc lên cao trong trận mưa ngày 7/10.

Các hộ chăn nuôi cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Ông Phạm Dương, ở thôn Đông Lỗ cho biết, gia đình ông nuôi nhiều heo và gà. Khi nước dâng nhanh, việc di chuyển gia cầm, gia súc gặp nhiều khó khăn. 

“Vừa rồi nước lại ngập. Do việc thi công Ray Hòa Phát (Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất) ảnh hưởng đến đường thoát nước. Hôm đó, nước bắt đầu lên lúc 15 giờ, đến 19 giờ thì dâng cao. Đồ đạc thấp, tôi đưa lên cao. Còn gà, vịt thì không quản lý được. Gà có con hơn 1 kg, bị ngập nước chết, sau đó mình gom lại mang đi vứt”, ông Phạm Dương cho biết thêm.

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Bà Nguyễn Thị Hồng lo lắng nước sẽ ngập trở lại khi có mưa lớn. 

Báo cáo ngày 9/10 của UBND xã Vạn Tường chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập cục bộ là các công trình đang thi công trên địa bàn làm thay đổi hướng dòng chảy tự nhiên, gây tắc nghẽn tại một số vị trí. Hệ thống thoát nước hiện tại không còn đủ năng lực đáp ứng khi lưu lượng nước lớn.

Trước đây, khu vực có hai hướng thoát nước chính. Nước từ khu vực Công ty BIO ETHANOL được dẫn về hạ lưu và chia thành hai nhánh, một nhánh đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc theo Quốc lộ 24C và nhánh còn lại chảy thẳng ra biển. Tuy nhiên, hiện nay tuyến thoát nước nối với Quốc lộ 24C đã bị tháo dỡ để phục vụ thi công dự án. Toàn bộ lưu lượng nước hiện tại chỉ có thể đi qua một tuyến ống chính ra biển với đường kính một mét rưỡi và nằm sâu 3 đến 4 mét dưới mặt đất. Năng lực tiêu thoát của tuyến ống này không đủ tiếp nhận toàn bộ lượng nước tập trung khi có mưa lớn. Vì vậy, UBND xã Vạn Tường đánh giá đây là nguyên nhân chính.

UBND xã Vạn Tường đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, các sở ngành và đơn vị liên quan kiểm tra lại toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước, khơi thông các vị trí tắc nghẽn và nghiên cứu giải pháp đấu nối trở lại hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 24C. Đối với các đơn vị thi công như Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất, UBND xã Vạn Tường đề nghị cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật và có biện pháp đảm bảo không để hoạt động xây dựng cản trở dòng chảy tự nhiên.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết: “Tôi khẳng định, phần lớn do tác động từ các dự án mà nhà đầu tư triển khai trên địa bàn xã Vạn Tường. Về lâu dài, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát lại hệ thống thoát nước chung trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Từ đó, tìm giải pháp nạo vét, đấu nối và đầu tư, bảo đảm thoát nước lâu dài trên địa bàn”.

vi sao nhieu ho dan trung tam khu kinh te dung quat ngap cuc bo khi mua lon hinh anh 3
Nhà người dân ở khu vực xóm Phá Lê, xã Vạn Tường bị ngập cục bộ trong ngày 7 và 8/10.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra, lắng nghe ý kiến người dân. Trước mắt, UBND xã Vạn Tường phối hợp với Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất nghiên cứu điều chỉnh vị trí đấu nối và khẩu độ cống để nâng cao hiệu quả thoát nước trong mùa mưa này. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thẩm định phương án và chỉ đạo triển khai thi công nhanh chóng.

Về lâu dài, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất chủ trì rà soát lại quy hoạch và hiện trạng toàn bộ hệ thống thoát nước, xác định các tuyến đã ngừng hoạt động, các tuyến mới cần xây dựng và hướng đi chính của dòng nước. Các sở ngành liên quan giám sát tiến độ và chất lượng thực hiện đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông và môi trường theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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