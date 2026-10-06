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Ô tô tải bị lũ cuốn trôi ở Đà Lạt, 3 người may mắn thoát nạn

Thứ Ba, 15:19, 06/10/2026
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VOV.VN - Trong lúc di chuyển qua đập tràn ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ô tô tải chở nông sản cùng 3 người trên buồng lái bị dòng lũ cuốn về phía hạ nguồn, may mắn cả 3 đều thoát nạn.

Trưa 6/10, khu vực Đà Lạt xảy ra mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về suối Xuân Thành, đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạo dòng chảy xiết.

O to tai bi lu cuon troi o Da lat, 3 nguoi may man thoat nan hinh anh 1
Ô tô tải chở nông sản bị dòng lũ cuốn trôi, lật nghiêng giữa suối Xuân Thành, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Châu điều khiển ô tô tải chở nông sản lưu thông qua đập tràn thì bất ngờ bị dòng nước cuốn về phía hạ nguồn rồi lật nghiêng. Tài xế Châu cùng 2 người khác trên buồng lái kịp thoát ra ngoài, lên bờ an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đưa ô tô tải lên bờ.

O to tai bi lu cuon troi o Da lat, 3 nguoi may man thoat nan hinh anh 2
Chiếc ô tô tải bị nước lũ nhấn chìm một phần sau khi bị cuốn khỏi đập tràn suối Xuân Thành; 3 người trên xe kịp thoát ra ngoài an toàn.

Đập tràn suối Xuân Thành là lối đi, vận chuyển nông sản, hàng hóa duy nhất phục vụ khu vực sản xuất của người dân địa phương.

Những ngày nắng ráo, nước qua tràn ít, việc lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, khi có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, mực nước dâng cao, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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