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Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi tại tỉnh Quảng Trị

Chủ Nhật, 15:59, 11/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (11/10), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu, 50 tuổi, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, bị nước cuốn trôi khi lội qua suối vào trưa hôm trước.Thi thể nạn nhân được đưa về gia đình an táng.


Lúc 8h15 phút sáng nay 11/10, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với chính quyền địa phương tìm thấy thi thể bà Liêu tại khu vực cách vị trí gặp nạn 2,5 km về phía hạ nguồn.

Trước đó, lúc 12h15 phút ngày 10/10, bà Liêu lội qua suối từ hướng bản K-Ai cũ (nay là bản Bãi Dinh) để trở về nhà. Khi gần đến bờ, bà trượt chân bị nước cuốn trôi mất tích.

tim thay thi the nguoi phu nu bi nuoc cuon troi tai tinh quang tri hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trô

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Dân Hóa đã huy động hơn 200 người, gồm lực lượng Công an, Quân sự, các đội xung kích phòng, chống thiên tai, cán bộ các đơn vị liên quan, lực lượng Biên phòng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi tìm thấy nạn nhân, lực lượng chức năng đã đưa thi thể bà Liêu về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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