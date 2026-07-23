Bàn giao 2 nhà tình nghĩa tặng gia đình người có công ở TP Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Nở là con liệt sĩ bị nhiễm chất độc da cam; Bà Phan Thị Thanh Xuân là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước bị nhiễm chất độc da cam, đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nở nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa bão. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà mới có diện tích 54m² được hoàn thành với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng; trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do Ban CHQS xã Quế Sơn Trung hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và lực lượng dân quân thường trực đã đóng góp nhiều ngày công, góp phần giảm chi phí xây dựng, tăng cường tình đoàn kết quân - dân.

Tặng quà gia đình chính sách

Gia đình bà Phan Thị Thanh Xuân, thương binh hạng 4, bị nhiễm chất độc da cam, sống đơn thân trong căn nhà hư hỏng nặng, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo sửa chữa toàn diện công trình. Sau gần một tháng rưỡi thi công, ngôi nhà được hoàn thiện với diện tích sửa chữa 56,6m², tổng kinh phí 80 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Tam Kỳ và lực lượng tham gia thi công đã đóng góp 106 ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí sửa chữa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông khẳng định, cùng với việc triển khai hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Quân khu 5 đang tích cực thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Các đại biểu thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Nở

Nhân dịp này, lãnh đạo Quân khu 5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến hai gia đình. Những căn nhà mới được bàn giao không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.