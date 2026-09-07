Cà Mau xây dựng Bộ Từ điển dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký ban hành kế hoạch về việc triển khai xây dựng Bộ Từ điển dữ liệu trên địa bàn tỉnh, nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý, khai thác tài nguyên dữ liệu số.

Tỉnh Cà Mau rất quan tâm thực hiện chuyển đổi số (trong ảnh: Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và các đại biểu bấm nút triển khai mô hình số tại phường An Xuyên).

Việc hoàn thiện Bộ Từ điển dữ liệu cũng làm cơ sở thống nhất trong tạo lập, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; từng bước đáp ứng yêu cầu kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và các nền tảng số.

Đồng thời, đây cũng là căn cứ quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại địa phương.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm: Rà soát, thu thập, chuẩn hóa và thống kê toàn bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có; Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Bộ Từ điển dữ liệu tỉnh; Ban hành, công bố và tổ chức triển khai áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở KH&CN làm cơ quan đầu mối chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả thực hiện tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng.

Tỉnh Cà Mau sẽ xây dựng Bộ Từ điển dữ liệu (ảnh minh họa do AI tạo).

Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng chủ trì thành lập Tổ điều tra, khảo sát. Trường hợp cần thiết, tham mưu cấp có thẩm quyền thuê đơn vị tư vấn có năng lực để hỗ trợ điều tra, khảo sát, hướng dẫn, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng Bộ Từ điển dữ liệu của tỉnh theo quy định.

Bộ Từ điển dữ liệu sau khi được công bố sẽ là cơ sở chuẩn phục vụ vận hành, kết nối dữ liệu lâu dài và đánh giá, xếp hạng cơ sở dữ liệu của Cà Mau theo quy định.

Kế hoạch về việc triển khai xây dựng Bộ Từ điển dữ liệu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cũng nhằm tổ chức triển khai thống nhất công tác rà soát, chuẩn hóa và phân loại dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an.