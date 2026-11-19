Trong dịp này, Nhà trường đã đón tiếp đoàn đại biểu Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Đông Bắc (Binh đoàn 19), Công ty Điện lực Lai Châu cùng các đơn vị đồng hành, đối tác. Những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng chân thành là sự động viên, khích lệ ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động Trường Đại học Điện lực nhân ngày tri ân các thế hệ nhà giáo.

Đoàn đại biểu Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đến chúc mừng Nhà trường nhân dịp 20/11.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đơn vị gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Nhà trường; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Trường Đại học Điện lực trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ sự phát triển của ngành Điện cũng như đất nước.

Đoàn đại biểu Tổng công ty Đông Bắc (Binh đoàn 19) chúc mừng Nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bên cạnh đó, những lẵng hoa tươi thắm từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối tác cũng thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trân trọng dành cho đội ngũ nhà giáo Trường Đại học Điện lực.

Trường Đại học Điện lực trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối tác. Đây không chỉ là nguồn động viên đối với đội ngũ nhà giáo mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác, đồng hành giữa Nhà trường với các đơn vị trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối nguồn nhân lực.

Những lẵng hoa tươi thắm được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối tác gửi tặng Nhà trường nhân dịp 20/11.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Đại học Điện lực kính chúc các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và người lao động luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.