中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa hỗ trợ đến 200 triệu đồng giải bản một tàu cá không còn hoạt động

Thứ Sáu, 17:27, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 

Chính sách góp phần tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế biển bền vững. Và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá hợp pháp có chiều dài từ 6 mét trở lên đã đăng ký tại Khánh Hòa và tự nguyện giải bản tàu cá, chuyển đổi sang ngành nghề khác. Các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp tham gia khai thác hoặc sống phụ thuộc vào nghề biển, có nhu cầu học nghề và tìm sinh kế mới cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Việc ban hành chính sách được đánh giá là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đây cũng là một giải pháp nhằm thực hiện quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

khanh hoa ho tro den 200 trieu dong giai ban mot tau ca khong con hoat dong hinh anh 1
Tỉnh Khánh Hòa có hơn 220 tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản

Chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích ngư dân giảm số lượng tàu cá khai thác, từng bước cơ cấu lại đội tàu và chuyển đổi sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mức hỗ trợ giải bản tàu cá được quy định theo kích thước tàu. Cụ thể, tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi tàu; tàu từ 12m đến dưới 15m được hỗ trợ 100 triệu đồng; tàu từ 15m trở lên được hỗ trợ 200 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ tàu và thành viên trong hộ gia đình có thể được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề tối đa 5 triệu đồng mỗi người cho một khóa học, với tối đa 4 người trong mỗi hộ tham gia chương trình đào tạo nghề sau khi giải bản tàu cá.

khanh hoa ho tro den 200 trieu dong giai ban mot tau ca khong con hoat dong hinh anh 2
Các tàu cá ngừng hoạt động sẽ được tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, chính sách có hiệu lực đến hết năm 2030. Theo rà soát, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 228 tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản, là nhóm đối tượng dự kiến được xem xét hỗ trợ theo chính sách này.

“Để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Khánh Hòa ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân và chủ tàu cá giải bản những tàu không còn khả năng hoặc không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản. Chính sách được áp dụng từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng” - ông Duy Quang thông tin thêm.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa hỗ trợ giải bản một tàu cá không còn hoạt động hỗ trợ tàu cá không hoạt động tàu cá ngư dân hỗ trợ tàu cá không hoạt động
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư
Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư

VOV.VN - Thiếu đất đắp và vật liệu san lấp đang trở thành “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng này còn ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án ngoài ngân sách và khả năng thu hút đầu tư.

Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư

Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư

VOV.VN - Thiếu đất đắp và vật liệu san lấp đang trở thành “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng này còn ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án ngoài ngân sách và khả năng thu hút đầu tư.

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm
Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

VOV.VN - Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc, chậm tiến độ, cần sớm được tháo gỡ.

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

VOV.VN - Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc, chậm tiến độ, cần sớm được tháo gỡ.

Khánh Hòa tăng xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường quốc tế năm 2026
Khánh Hòa tăng xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường quốc tế năm 2026

VOV.VN - Thực hiện định hướng đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, mở rộng thị trường quốc tế và thu hút thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

Khánh Hòa tăng xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường quốc tế năm 2026

Khánh Hòa tăng xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường quốc tế năm 2026

VOV.VN - Thực hiện định hướng đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, mở rộng thị trường quốc tế và thu hút thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

Khánh Hòa chủ động rà soát các dự án để hạn chế khiếu nại, tố cáo từ sớm
Khánh Hòa chủ động rà soát các dự án để hạn chế khiếu nại, tố cáo từ sớm

VOV.VN - Khánh Hòa đang tăng cường công tác thanh tra, rà soát các dự án phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát hiện sớm vướng mắc, hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh, đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Khánh Hòa chủ động rà soát các dự án để hạn chế khiếu nại, tố cáo từ sớm

Khánh Hòa chủ động rà soát các dự án để hạn chế khiếu nại, tố cáo từ sớm

VOV.VN - Khánh Hòa đang tăng cường công tác thanh tra, rà soát các dự án phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát hiện sớm vướng mắc, hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh, đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Chiều 19/3, tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khảo sát tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đoạn qua địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 2/9 và hoàn thành toàn tuyến trong năm nay.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Chiều 19/3, tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khảo sát tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đoạn qua địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 2/9 và hoàn thành toàn tuyến trong năm nay.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp