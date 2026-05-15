Khánh Hòa hỗ trợ đến 200 triệu đồng giải bản một tàu cá không còn hoạt động

Chính sách góp phần tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế biển bền vững. Và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá hợp pháp có chiều dài từ 6 mét trở lên đã đăng ký tại Khánh Hòa và tự nguyện giải bản tàu cá, chuyển đổi sang ngành nghề khác. Các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp tham gia khai thác hoặc sống phụ thuộc vào nghề biển, có nhu cầu học nghề và tìm sinh kế mới cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Việc ban hành chính sách được đánh giá là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đây cũng là một giải pháp nhằm thực hiện quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Tỉnh Khánh Hòa có hơn 220 tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản

Chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích ngư dân giảm số lượng tàu cá khai thác, từng bước cơ cấu lại đội tàu và chuyển đổi sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mức hỗ trợ giải bản tàu cá được quy định theo kích thước tàu. Cụ thể, tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi tàu; tàu từ 12m đến dưới 15m được hỗ trợ 100 triệu đồng; tàu từ 15m trở lên được hỗ trợ 200 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ tàu và thành viên trong hộ gia đình có thể được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề tối đa 5 triệu đồng mỗi người cho một khóa học, với tối đa 4 người trong mỗi hộ tham gia chương trình đào tạo nghề sau khi giải bản tàu cá.

Các tàu cá ngừng hoạt động sẽ được tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, chính sách có hiệu lực đến hết năm 2030. Theo rà soát, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 228 tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản, là nhóm đối tượng dự kiến được xem xét hỗ trợ theo chính sách này.

“Để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Khánh Hòa ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân và chủ tàu cá giải bản những tàu không còn khả năng hoặc không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản. Chính sách được áp dụng từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng” - ông Duy Quang thông tin thêm.