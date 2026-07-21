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Khánh Hòa đồng loạt khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Thứ Ba, 17:29, 21/07/2026
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VOV.VN - Nhiều xã, phường tại tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chương trình hướng tới mục tiêu đến hết năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần.

Để triển khai chương trình, Sở Y tế Khánh Hòa đã phân công 16 đơn vị y tế phụ trách từng địa bàn, huy động 44 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp.

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Trường học được phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trưng dụng làm nơi khám sức khỏe cho người dân

Tại phường Tây Nha Trang, UBND phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 19.000 người thuộc các nhóm ưu tiên, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và người mắc bệnh mạn tính.

Việc tổ chức khám được thực hiện từ ngày 21/7, theo từng đợt, bảo đảm đúng chuyên môn, thuận tiện cho người dân, đồng thời cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

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Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa ưu tiên khám sức khỏe cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật...

Cùng với Tây Nha Trang, phường Nam Nha Trang cũng là một trong những địa phương triển khai sớm chương trình. Từ ngày 7 đến 31/8, địa phương sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 27.000 người thuộc các nhóm ưu tiên. Các đơn vị đang hoàn tất việc rà soát danh sách, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, bố trí địa điểm và gửi giấy mời đến từng người dân theo khung giờ nhằm bảo đảm việc khám diễn ra thuận lợi.

Bác sỹ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, chương trình không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe miễn phí mà còn góp phần phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị, từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, thực hiện mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

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Lấy máu xét nghiệm cho người dân tại phường Tây Nha Trang

"Thực hiện chiến lược, chính sách Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển từ điều trị sang dự phòng, vì vậy người dân nên đi kiểm tra sức khỏe. Bệnh nếu được phát hiện sớm sẽ điều trị hiệu quả hơn, giảm chi phí và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe. Mục tiêu là phát hiện sớm các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và nhiều bệnh lý khác để quản lý, điều trị kịp thời"- BS Lê Văn Khoa nói.

PV Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
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