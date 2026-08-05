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Hơn 400ha Tam giác mạch được gieo trồng cho mùa lễ hội tại Tuyên Quang

Thứ Tư, 14:45, 05/08/2026
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VOV.VN - Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII được tổ chức vào ngày 6/11 tại xã Đồng Văn sẽ tạo thêm sức hút cho du lịch Tuyên Quang.

Thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 mang chủ đề “Âm vang miền đá” sẽ khai mạc tối 6/11 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Chương trình khai mạc kéo dài khoảng 90 phút với nhiều tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc vùng cao nguyên đá kết hợp hoạt động giao lưu lửa trại góp thêm sắc màu cho mùa lễ hội được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch của tỉnh Tuyên Quang dịp cuối năm. Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, các địa phương vùng cao Tuyên Quang đã chủ động gieo trồng 400ha hoa Tam giác mạch theo 3 đợt, bảo đảm hoa nở đúng thời điểm khai mạc và kéo dài từ tháng 10 – 12/2026.

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Những cánh đồng hoa Tam giác mạch nở rộ đã trở thành điểm đến ưu thích của nhiều du khách (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Những cánh đồng hoa được trồng tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng như nhà của Pao, làng Lũng Cẩm, cột cờ Lũng Cú, khu vực sông Nho Quế và dốc Thẩm Mã vốn là điểm đến ưa thích của nhiều du khách. Cũng trong đầu tháng 11, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Trung năm 2026 diễn ra từ ngày 5 – 11/11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh, quy tụ 300 gian hàng phục vụ giao thương và quảng bá sản phẩm. Từ ngày 3 – 7/11, khu vực phố cổ Đồng Văn sẽ trở thành không gian giới thiệu sản phẩm OCOP cùng nhiều mặt hàng nông nghiệp đặc trưng, tạo thêm điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách. Ngoài ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức tại các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tạo thêm đa dạng điểm đến và trải nghiệm cho du khách.

Lễ hội hoa Tam giác mạch đã trở thành sự kiện thường niên của tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015, góp phần quảng bá cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch. Không chỉ phục vụ du lịch, hoa Tam giác mạch còn mang lại giá trị kinh tế khi hạt của loài hoa này đã được khẩu sang Nhật Bản làm nguyên liệu sản xuất mì Soba, góp phần tạo thu nhập cho người dân vùng cao.

CTV Nguyễn Tùng/VOV.VN
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