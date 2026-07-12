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Làm rõ vụ nghi cắt trộm cáp điện, chủ trang trại mất gần 20.000 con gà ở Bắc Ninh

Chủ Nhật, 14:02, 12/07/2026
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VOV.VN - Nghi bị cắt trộm dây cáp tại Trạm biến áp Phú Xuyên, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh khiến điện áp tăng đột biến, gây mất điện diện rộng khiến gần 20.000 con gà của một trang trại chết hàng loạt, tổng thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Theo văn bản số 769/ĐLLNA-KD của Công ty Điện lực Bắc Ninh, vào khoảng 6 giờ 9 phút ngày 10/7/2026, đơn vị nhận được phản ánh của khách hàng về việc mất điện diện rộng tại khu vực sau trạm biến áp (TBA) Phú Xuyên, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra hiện trường, Điện lực Lục Nam cùng đại diện Tổ dân phố Cầu Từ cùng đội an ninh cơ sở, phát hiện dây pha trung tính của máy biến áp và dây nối đất pha 0 (cáp đồng CU/XPE 1x95mm², dài 6,5m) nối từ sứ pha 0 vào tủ 0,4kV đã bị cắt trộm.

lam ro vu nghi cat trom cap dien, chu trang trai mat gan 20.000 con ga o bac ninh hinh anh 1
Hình ảnh cáp tại TBA Phú Xuyên bị kẻ gian cắt trộm

Việc mất dây trung tính khiến điện áp mất cân bằng, có thời điểm tăng vọt lên khoảng 380V, gây cháy hỏng thiết bị điện của nhiều hộ dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chăn nuôi.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, sự cố được khắc phục, đến 9h20 đã đóng điện trở lại cho 127 hộ dân.

Tuy nhiên, thiệt hại để lại là rất lớn. Đáng chú ý, trang trại chăn nuôi của chị Hoàng Thị Gái tại tổ dân phố Cầu Từ bị thiệt hại gần như toàn bộ đàn gà, ước khoảng gần 20.000 con, tương đương khoảng 60 tấn, với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, không chỉ một trang trại, nhiều hộ dân trong khu vực cũng ghi nhận thiết bị điện bị cháy, nổ do sốc điện.

“Thiết bị điện trong nhà hỏng khá nhiều, chủ yếu là bị cháy, nổ do điện áp tăng cao. Riêng nhà tôi có khoảng 50 bóng điện bị nổ liên tục”, ông Bùi Công Hoan, một hộ dân ở Tổ dân phố Cầu Từ cho biết.

Gia đình ông Hoan cũng bị ảnh hưởng đến chăn nuôi khi khoảng 300–400 con vịt bị chết do hệ thống làm mát ngừng hoạt động khi mất điện. “Tổng thiệt hại của gia đình tôi ước khoảng hơn 40 triệu đồng”.

lam ro vu nghi cat trom cap dien, chu trang trai mat gan 20.000 con ga o bac ninh hinh anh 2
Đàn gà chết hàng loạt do ngạt khí

Theo phản ánh từ cơ sở, trong thời gian gần đây, trên địa bàn do Điện lực Lục Nam quản lý đã liên tiếp xảy ra một số sự cố điện, ảnh hưởng đến các trang trại chăn nuôi. Chỉ trong khoảng một tuần đã xảy ra nhiều sự cố liên quan đến điện, khiến một số trại nuôi lợn, gà quy mô công nghiệp bị thiệt hại.

Hiện Điện lực Lục Nam đã có văn bản gửi UBND và Công an phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh đề nghị điều tra, truy tìm đối tượng cắt trộm dây cáp điện. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
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