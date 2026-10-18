English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lập tổ y tế lưu động, khám sức khỏe tận nhà cho người dân

Chủ Nhật, 06:00, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, ngành y tế và chính quyền địa phương tại tỉnh Thái Nguyên đang tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức các tổ y tế đến tận nhà thăm khám cho người cao tuổi, người bệnh và những trường hợp đi lại khó khăn.

 

Đến giữa tháng 10/2026, Thái Nguyên đã có hơn 1,34 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 78,33% dân số toàn tỉnh. 

Trực tiếp thăm khám tại nhà

Ở xóm Na Hiên, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên, bà Nông Thị Thoa, Bí thư Chi bộ xóm cùng cán bộ cơ sở lồng ghép việc vận động người dân khám sức khỏe định kỳ trong những lần gặp gỡ, trao đổi hàng ngày. Cùng với thông tin trên các nhóm Zalo, Facebook, cán bộ xóm trực tiếp đến từng nhà, tìm hiểu những trường hợp chưa tham gia để có cách vận động, hỗ trợ phù hợp.

Theo bà Nông Thị Thoa, tuỳ mỗi trường hợp chưa tham gia khám sức khỏe, xóm cùng chính quyền và cán bộ y tế sẽ có sự hỗ trợ phù hợp, nhất là với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại: “Đối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, đến nay, xóm Na Hiên đã có trên 80% người dân tham gia. Xóm tích cực tuyên truyền, vận động qua nhóm Zalo, Facebook và trực tiếp đến từng hộ gia đình để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ. Với những trường hợp chưa thể tự đến khám, xóm sẽ tiếp tục vận động gia đình đưa đến trạm y tế, đồng thời phối hợp với nhân viên y tế tổ chức khám trực tiếp cho những người cao tuổi, đi lại khó khăn”, Bí thư Chi bộ xóm Na Hiên nói.

lap to y te luu dong, kham suc khoe tan nha cho nguoi dan hinh anh 1
Đến giữa tháng 10/2026, gần 80% dân số Thái Nguyên được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

Là xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Yên Trạch xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân. Chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh vận động, đồng thời rà soát những trường hợp chưa đến khám để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho biết: “Thời gian gần đây, UBND xã đã chỉ đạo Trạm Y tế xã tập trung cao nhất cho công tác khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân, phấn đấu đến ngày 30/10 tới cơ bản hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe. Đến nay, xã đã đạt trên 80%. Đối với những trường hợp người cao tuổi, người ốm đau không thể trực tiếp đến cơ sở y tế, xã đã thành lập các tổ khám bệnh cơ động, đến tận nhà để thăm khám cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

lap to y te luu dong, kham suc khoe tan nha cho nguoi dan hinh anh 2
Cán bộ y tế trực tiếp đến tận nhà khám cho người dân

Không chỉ tại Yên Trạch, việc tổ chức khám lưu động, tăng cường vận động người dân cũng đang được triển khai tại các địa phương trong tỉnh. Đây là giải pháp nhằm tiếp cận những nhóm đối tượng khó huy động, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hoặc hạn chế khả năng đi lại được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo số liệu của ngành y tế Thái Nguyên, đến ngày 12/10 vừa qua, toàn tỉnh có hơn 1,34 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí lũy kế, đạt 78,33% dân số. Riêng trong tháng 10, có hơn 136.000 người được khám. Các cơ sở y tế đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức khám tại cơ sở y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động, đồng thời tăng cường cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân vẫn còn nhiều khó khăn. Khối lượng người cần khám lớn trong khi nhân lực, nhất là tại tuyến xã, còn hạn chế; kinh phí dành cho nhân lực, thuốc, vật tư y tế, xét nghiệm và tổ chức các điểm khám chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác nhập số liệu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử sau khám còn nhiều áp lực do khối lượng dữ liệu lớn, việc cập nhật và đồng bộ thông tin chưa hoàn toàn tự động.

lap to y te luu dong, kham suc khoe tan nha cho nguoi dan hinh anh 3
Người cao tuổi được thăm khám tại nhà

Đặc biệt, việc tổ chức khám sức khỏe cho người khuyết tật, nhất là những người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, cũng đặt ra nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có hơn 36.000 người khuyết tật đã được xác định mức độ, trong đó khoảng 19.400 người khuyết tật nặng và hơn 9.200 người khuyết tật đặc biệt nặng. Với những trường hợp hạn chế khả năng di chuyển, việc đến cơ sở y tế có thể cần sự hỗ trợ của gia đình hoặc nhân viên y tế. Trong khi đó, địa bàn miền núi rộng, dân cư phân bố không đồng đều khiến việc tổ chức các đoàn khám đầy đủ chuyên khoa đến tận nhà từng người gặp nhiều trở ngại về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và kinh phí. Bên cạnh đó, một số nhóm đối tượng như người đi làm xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương hoặc chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ vẫn khó huy động tham gia.

Ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia.

“Số người chưa khám tuy không nhiều nhưng đều là những trường hợp khó thực hiện. Trước đó, chúng tôi đã gửi giấy mời nhưng vì nhiều lý do khác nhau, những người này vẫn chưa đến khám. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", bảo đảm mọi người dân đều được mời, tư vấn và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với những trường hợp có lý do bất khả kháng, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức các tổ y tế đến tận nhà khám, tư vấn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất”.

lap to y te luu dong, kham suc khoe tan nha cho nguoi dan hinh anh 4
Các cơ sở y tế trong tỉnh Thái Nguyên đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức khám tại cơ sở y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. Đến nay, 100% trạm y tế xã, phường trong tỉnh có tối thiểu 4 bác sĩ làm việc. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Thời gian tới, ngành y tế Thái Nguyên và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát những người chưa tham gia, bố trí các hình thức khám phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, từng bước hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân, chuyển từ tập trung điều trị khi có bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe thường xuyên.

 

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao
Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao

VOV.VN - Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, một số trường vùng cao Thái Nguyên phải tổ chức bán trú trong điều kiện địa bàn rộng hơn, giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Dù vậy, các nhà trường đang chủ động nhiều giải pháp để bảo đảm bữa ăn hằng ngày của học sinh an toàn, đủ dinh dưỡng.

Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao

Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao

VOV.VN - Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, một số trường vùng cao Thái Nguyên phải tổ chức bán trú trong điều kiện địa bàn rộng hơn, giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Dù vậy, các nhà trường đang chủ động nhiều giải pháp để bảo đảm bữa ăn hằng ngày của học sinh an toàn, đủ dinh dưỡng.

Đà Nẵng đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho học sinh
Đà Nẵng đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân” theo Nghị quyết 72, bên cạnh việc khám cho người dân ở các vùng đặc thù, ngành Y tế thành phố đang tập trung khám cho học sinh toàn thành phố.

Đà Nẵng đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Đà Nẵng đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân” theo Nghị quyết 72, bên cạnh việc khám cho người dân ở các vùng đặc thù, ngành Y tế thành phố đang tập trung khám cho học sinh toàn thành phố.

Đề xuất BHYT thanh toán khám sức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng
Đề xuất BHYT thanh toán khám sức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng

VOV.VN - Dự thảo Thông tư đề xuất quỹ BHYT thanh toán khám sức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng/người/lần/năm với người trên 18 tuổi.

Đề xuất BHYT thanh toán khám sức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng

Đề xuất BHYT thanh toán khám sức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng

VOV.VN - Dự thảo Thông tư đề xuất quỹ BHYT thanh toán khám sức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng/người/lần/năm với người trên 18 tuổi.

Từ 10/9, không khám sức khỏe định kỳ cho lao động: Không chỉ nộp phạt là xong
Từ 10/9, không khám sức khỏe định kỳ cho lao động: Không chỉ nộp phạt là xong

VOV.VN - Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm bị phạt 1-3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động, tối đa 75 triệu đồng. Đây là nội dung của Nghị định 283/2026, có hiệu lực từ 10/9, quy định các mức phạt theo từng hành vi vi phạm trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ 10/9, không khám sức khỏe định kỳ cho lao động: Không chỉ nộp phạt là xong

Từ 10/9, không khám sức khỏe định kỳ cho lao động: Không chỉ nộp phạt là xong

VOV.VN - Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm bị phạt 1-3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động, tối đa 75 triệu đồng. Đây là nội dung của Nghị định 283/2026, có hiệu lực từ 10/9, quy định các mức phạt theo từng hành vi vi phạm trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục