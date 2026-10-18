Lập tổ y tế lưu động, khám sức khỏe tận nhà cho người dân

Đến giữa tháng 10/2026, Thái Nguyên đã có hơn 1,34 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 78,33% dân số toàn tỉnh.

Trực tiếp thăm khám tại nhà

Ở xóm Na Hiên, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên, bà Nông Thị Thoa, Bí thư Chi bộ xóm cùng cán bộ cơ sở lồng ghép việc vận động người dân khám sức khỏe định kỳ trong những lần gặp gỡ, trao đổi hàng ngày. Cùng với thông tin trên các nhóm Zalo, Facebook, cán bộ xóm trực tiếp đến từng nhà, tìm hiểu những trường hợp chưa tham gia để có cách vận động, hỗ trợ phù hợp.

Theo bà Nông Thị Thoa, tuỳ mỗi trường hợp chưa tham gia khám sức khỏe, xóm cùng chính quyền và cán bộ y tế sẽ có sự hỗ trợ phù hợp, nhất là với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại: “Đối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, đến nay, xóm Na Hiên đã có trên 80% người dân tham gia. Xóm tích cực tuyên truyền, vận động qua nhóm Zalo, Facebook và trực tiếp đến từng hộ gia đình để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ. Với những trường hợp chưa thể tự đến khám, xóm sẽ tiếp tục vận động gia đình đưa đến trạm y tế, đồng thời phối hợp với nhân viên y tế tổ chức khám trực tiếp cho những người cao tuổi, đi lại khó khăn”, Bí thư Chi bộ xóm Na Hiên nói.

Đến giữa tháng 10/2026, gần 80% dân số Thái Nguyên được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

Là xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Yên Trạch xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân. Chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh vận động, đồng thời rà soát những trường hợp chưa đến khám để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho biết: “Thời gian gần đây, UBND xã đã chỉ đạo Trạm Y tế xã tập trung cao nhất cho công tác khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân, phấn đấu đến ngày 30/10 tới cơ bản hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe. Đến nay, xã đã đạt trên 80%. Đối với những trường hợp người cao tuổi, người ốm đau không thể trực tiếp đến cơ sở y tế, xã đã thành lập các tổ khám bệnh cơ động, đến tận nhà để thăm khám cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Cán bộ y tế trực tiếp đến tận nhà khám cho người dân

Không chỉ tại Yên Trạch, việc tổ chức khám lưu động, tăng cường vận động người dân cũng đang được triển khai tại các địa phương trong tỉnh. Đây là giải pháp nhằm tiếp cận những nhóm đối tượng khó huy động, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hoặc hạn chế khả năng đi lại được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo số liệu của ngành y tế Thái Nguyên, đến ngày 12/10 vừa qua, toàn tỉnh có hơn 1,34 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí lũy kế, đạt 78,33% dân số. Riêng trong tháng 10, có hơn 136.000 người được khám. Các cơ sở y tế đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức khám tại cơ sở y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động, đồng thời tăng cường cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân vẫn còn nhiều khó khăn. Khối lượng người cần khám lớn trong khi nhân lực, nhất là tại tuyến xã, còn hạn chế; kinh phí dành cho nhân lực, thuốc, vật tư y tế, xét nghiệm và tổ chức các điểm khám chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác nhập số liệu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử sau khám còn nhiều áp lực do khối lượng dữ liệu lớn, việc cập nhật và đồng bộ thông tin chưa hoàn toàn tự động.

Người cao tuổi được thăm khám tại nhà

Đặc biệt, việc tổ chức khám sức khỏe cho người khuyết tật, nhất là những người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, cũng đặt ra nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có hơn 36.000 người khuyết tật đã được xác định mức độ, trong đó khoảng 19.400 người khuyết tật nặng và hơn 9.200 người khuyết tật đặc biệt nặng. Với những trường hợp hạn chế khả năng di chuyển, việc đến cơ sở y tế có thể cần sự hỗ trợ của gia đình hoặc nhân viên y tế. Trong khi đó, địa bàn miền núi rộng, dân cư phân bố không đồng đều khiến việc tổ chức các đoàn khám đầy đủ chuyên khoa đến tận nhà từng người gặp nhiều trở ngại về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và kinh phí. Bên cạnh đó, một số nhóm đối tượng như người đi làm xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương hoặc chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ vẫn khó huy động tham gia.

Ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia.

“Số người chưa khám tuy không nhiều nhưng đều là những trường hợp khó thực hiện. Trước đó, chúng tôi đã gửi giấy mời nhưng vì nhiều lý do khác nhau, những người này vẫn chưa đến khám. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", bảo đảm mọi người dân đều được mời, tư vấn và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với những trường hợp có lý do bất khả kháng, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức các tổ y tế đến tận nhà khám, tư vấn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất”.

Các cơ sở y tế trong tỉnh Thái Nguyên đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức khám tại cơ sở y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. Đến nay, 100% trạm y tế xã, phường trong tỉnh có tối thiểu 4 bác sĩ làm việc. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Thời gian tới, ngành y tế Thái Nguyên và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát những người chưa tham gia, bố trí các hình thức khám phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, từng bước hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân, chuyển từ tập trung điều trị khi có bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe thường xuyên.