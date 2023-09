Miền Trung – Tây Nguyên diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin

Thông tin từ Cục An toàn thông tin, 8 tháng năm 2023, toàn quốc ghi nhận trên 78.600 sự cố và các cuộc tấn công trên môi trường mạng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 8 là 1.400 cuộc.

Tại diễn tập thực chiến quốc gia diễn ra từ ngày 21/8 đến 1/9 của 8 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã phát hiện 280 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 202 lỗ hổng có mức ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều gấp đôi các lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trong các đợt diễn tập thực chiến năm 2022.

Đại diện công ty FUJITSU giới thiệu giải pháp an toàn thông tin cho hạ tầng chuyển đổi số

Điều này cho thấy, các đợt tấn công mạng ngày càng nhiều, mức độ tinh vi và phức tạp ngày càng tăng. Đội ngũ nhân lực an toàn an ninh mạng hỏi trình độ và kỹ năng phải được cập nhật và nâng cao. Diễn tập thực chiến là 1 trong những giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng thực tế cho đội ngũ đảm trách các vị trí đảm bảo an toàn thông tin mạng và ứng cứu sự cố này.

Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 diễn ra trong 5 ngày. Đối tượng diễn tập là hệ thống thông tin đang vận hành tại Đắk Lắk với các hệ thống mục tiêu: Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Cổng thông tin điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và các hệ thống điều hành khác.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày và trải nghiệm các thiết bị hỗ trợ bảo mật thông tin

Bà Bùi Thanh Hà - Trưởng đại diện chi nhánh miền Trung, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng, Cục an toàn thông tin cho biết: "Trước đây đây khi có sự cố, có tấn công mạng chúng ta mới bắt đầu tìm các phương án xử lý thì ngày nay chúng ta đã chủ động săn lùng mối nguy và rà quét các lỗ hổng. Diễn tập thực chiến này chính là một trong những hoạt động thực hiện theo quan điểm đó. Thông qua diễn tập thực chiến để rà soát hệ thống xem có lỗ hổng nào để khắc phục, phòng trừ tấn công mạng. Nếu không kịp thời khắc phục thì có những thảm hoạ vô cùng nguy hiểm sẽ xảy ra".

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk; Công ty Cổ phần VNG đã Ký kết thoả thuận hợp tác khai thác ứng dụng Zalo Mini App vào phục vụ công tác chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk.