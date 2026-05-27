Túc trực chống cháy rừng ven biển giữa nắng nóng

Những ngày này, nắng nóng rất gay gắt, nền nhiệt độ nhiều nơi tại Quảng Trị lên tới 40 độ C vào buổi trưa, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao. Trước dự báo nền nhiệt độ tiếp tục tăng cao, xã Ninh Châu đang cắt cử lực lượng túc trực 24/24 nhằm bảo vệ an toàn cho vùng nuôi tôm và khu dân cư lân cận.

Vừa qua, rừng phòng hộ ven biển trồng cây keo tràm, phi lao ở thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị bốc cháy dữ dội hơn một ngày đêm, hàng trăm người tham gia dập lửa cứu rừng giữa thời tiết khắc nghiệt.

Vụ cháy rừng ven biển xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đã ảnh hưởng đến 200 ha rừng

Vụ cháy ảnh hưởng đến 200ha rừng, vụ cháy bắt đầu từ sáng sớm 24/5 nhưng đến cuối ngày 26/5, ngọn lửa mới được khống chế, tuy nhiên nguy cơ bùng phát cháy rừng trở lại rất cao.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã Ninh Châu cho biết, dưới tán rừng có nhiều lá khô và cây rười chết nên lửa bén rất nhanh, việc chữa cháy vô cùng vất vả.

“Tôi tham gia cùng các lực lượng tham gia dập lửa hơn 24 giờ đồng hồ, rất nhiều lực lượng cùng tham gia chữa cháy. Ở đây có thảm thực vật quá dày, không thể không chế được đám cháy, cháy ở chỗ này dập được rồi thì ở chỗ khác lửa lại bùng phát và lan nhanh”, theo ông Lộc.

Huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy cứu rừng

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hơn 300 người gồm các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng người dân địa phương được huy động tham gia xuyên ngày đêm để cứu rừng.

Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều người dân địa phương cũng tình nguyện tham gia chữa cháy cứu rừng. Dưới cái nắng bỏng rát, họ tiếp nước, vận chuyển dụng cụ, hỗ trợ mở đường băng cản lửa.

Các lực lượng nỗ lực tạo đường băng cản lửa

Chị Hồ Thị Thủy - thôn đội trưởng thôn Đắc Thắng, xã Ninh Châu cho biết nhiều người dân gần như thức trắng suốt đêm cùng các lực lượng tham gia giữ rừng: “Trời quá nắng, thảm thực vật dày, lá khô nhiều, việc chữa cháy khó khăn dù đã cố gắng nhưng chỉ tạm thời khống chế. Tất cả các lực lượng được huy động, tập trung dụng cụ, trang thiết bị để cố gắng dập lửa”.

Thảm thực vật khô, dày tạo điều kiện cho ngọn lửa lan rộng

Hiện nay, trời nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt độ rất cao, nguy cơ cháy rừng dễ bùng phát trở lại. Xã Ninh Châu đã phân công hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và dân quân túc trực xuyên đêm tại hiện trường. Khu vực rừng ven biển rộng khoảng 200 ha, các điểm cháy xuất hiện rải rác nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, ngọn lửa dễ bùng phát trở lại khi gặp gió lớn.

Mặc dù ngọn lửa được khống chế nhưng vẫn còn nhiều nơi cháy âm ỉ, dễ bùng phát cháy rừng trở lại

Ông Trần Văn Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24 giờ để xử lý các điểm cháy còn âm ỉ.

“Xã đã huy động tối đa các lực lượng, xin hỗ trợ từ tỉnh với các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiểm lâm, các lâm trường khác. Đám cháy gây nguy hiểm đến khu vực lân cận và các vùng dân cư. Chúng tôi cũng cố gắng triển khai lực lượng dập lửa với 2 vòng, vòng đầu tiên là chữa cháy trực tiếp, vòng thứ 2 là đề phòng từ xa một khoảng cách tương đối an toàn để không ảnh hưởng đến dân cư và vùng nuôi tôm của xã”, ông Lai nói.