English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Túc trực chống cháy rừng ven biển giữa nắng nóng

Thứ Tư, 19:42, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa qua, rừng phòng hộ ven biển trồng cây keo tràm, phi lao ở thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị bốc cháy dữ dội hơn một ngày đêm, hàng trăm người tham gia dập lửa cứu rừng giữa thời tiết khắc nghiệt.

Những ngày này, nắng nóng rất gay gắt, nền nhiệt độ nhiều nơi tại Quảng Trị lên tới 40 độ C vào buổi trưa, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao. Trước dự báo nền nhiệt độ tiếp tục tăng cao, xã Ninh Châu đang cắt cử lực lượng túc trực 24/24 nhằm bảo vệ an toàn cho vùng nuôi tôm và khu dân cư lân cận.

Vừa qua, rừng phòng hộ ven biển trồng cây keo tràm, phi lao ở thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị bốc cháy dữ dội hơn một ngày đêm, hàng trăm người tham gia dập lửa cứu rừng giữa thời tiết khắc nghiệt.

tuc truc chong chay rung ven bien giua nang nong hinh anh 1
Vụ cháy rừng ven biển xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đã ảnh hưởng đến 200 ha rừng

Vụ cháy ảnh hưởng đến 200ha rừng, vụ cháy bắt đầu từ sáng sớm 24/5 nhưng đến cuối ngày 26/5, ngọn lửa mới được khống chế, tuy nhiên nguy cơ bùng phát cháy rừng trở lại rất cao. 

Ông Nguyễn Xuân Lộc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã Ninh Châu cho biết, dưới tán rừng có nhiều lá khô và cây rười chết nên lửa bén rất nhanh, việc chữa cháy vô cùng vất vả.

“Tôi tham gia cùng các lực lượng tham gia dập lửa hơn 24 giờ đồng hồ, rất nhiều lực lượng cùng tham gia chữa cháy. Ở đây có thảm thực vật quá dày, không thể không chế được đám cháy, cháy ở chỗ này dập được rồi thì ở chỗ khác lửa lại bùng phát và lan nhanh”, theo ông Lộc.

tuc truc chong chay rung ven bien giua nang nong hinh anh 2
Huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy cứu rừng

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hơn 300 người gồm các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng người dân địa phương được huy động tham gia xuyên ngày đêm để cứu rừng.

Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều người dân địa phương cũng tình nguyện tham gia chữa cháy cứu rừng. Dưới cái nắng bỏng rát, họ tiếp nước, vận chuyển dụng cụ, hỗ trợ mở đường băng cản lửa.

tuc truc chong chay rung ven bien giua nang nong hinh anh 3
Các lực lượng nỗ lực tạo đường băng cản lửa

Chị Hồ Thị Thủy - thôn đội trưởng thôn Đắc Thắng, xã Ninh Châu cho biết nhiều người dân gần như thức trắng suốt đêm cùng các lực lượng tham gia giữ rừng: “Trời quá nắng, thảm thực vật dày, lá khô nhiều, việc chữa cháy khó khăn dù đã cố gắng nhưng chỉ tạm thời khống chế. Tất cả các lực lượng được huy động, tập trung dụng cụ, trang thiết bị để cố gắng dập lửa”.

tuc truc chong chay rung ven bien giua nang nong hinh anh 4
Thảm thực vật khô, dày tạo điều kiện cho ngọn lửa lan rộng

Hiện nay, trời nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt độ rất cao, nguy cơ cháy rừng dễ bùng phát trở lại. Xã Ninh Châu đã phân công hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và dân quân túc trực xuyên đêm tại hiện trường. Khu vực rừng ven biển rộng khoảng 200 ha, các điểm cháy xuất hiện rải rác nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, ngọn lửa dễ bùng phát trở lại khi gặp gió lớn. 

tuc truc chong chay rung ven bien giua nang nong hinh anh 5
Mặc dù ngọn lửa được khống chế nhưng vẫn còn nhiều nơi cháy âm ỉ, dễ bùng phát cháy rừng trở lại

Ông Trần Văn Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24 giờ để xử lý các điểm cháy còn âm ỉ.

“Xã đã huy động tối đa các lực lượng, xin hỗ trợ từ tỉnh với các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiểm lâm, các lâm trường khác. Đám cháy gây nguy hiểm đến khu vực lân cận và các vùng dân cư. Chúng tôi cũng cố gắng triển khai lực lượng dập lửa với 2 vòng, vòng đầu tiên là chữa cháy trực tiếp, vòng thứ 2 là đề phòng từ xa một khoảng cách tương đối an toàn để không ảnh hưởng đến dân cư và vùng nuôi tôm của xã”, ông Lai nói.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Cháy rừng Quảng Trị rừng phòng hộ ven biển bảo vệ rừng nắng nóng thời tiết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị xử lý tàu cá vi phạm các quy định khai thác về IUU
Quảng Trị xử lý tàu cá vi phạm các quy định khai thác về IUU

VOV.VN - Đồn Biên phòng Lý Hòa thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp UBND xã Đông Trạch, Công an xã, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị xử lý 2 chủ tàu cá và thuyền trưởng vi phạm các quy định trong khai thác hải sản trên biển.

Quảng Trị xử lý tàu cá vi phạm các quy định khai thác về IUU

Quảng Trị xử lý tàu cá vi phạm các quy định khai thác về IUU

VOV.VN - Đồn Biên phòng Lý Hòa thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp UBND xã Đông Trạch, Công an xã, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị xử lý 2 chủ tàu cá và thuyền trưởng vi phạm các quy định trong khai thác hải sản trên biển.

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 1 ngày trên biển Quảng Trị
Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 1 ngày trên biển Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 27/5, lực lượng chức năng xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ) phát hiện thi thể ngư dân bị mất tích một ngày trên biển.

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 1 ngày trên biển Quảng Trị

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 1 ngày trên biển Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 27/5, lực lượng chức năng xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ) phát hiện thi thể ngư dân bị mất tích một ngày trên biển.

Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị
Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị

VOV.VN - Khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, 1 xe tải đầu kéo bị lật tại khu vực nút giao, tài xế mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu.

Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị

Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị

VOV.VN - Khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, 1 xe tải đầu kéo bị lật tại khu vực nút giao, tài xế mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục