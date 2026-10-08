Tổ công nghệ số cộng đồng “chia lửa” cùng chính quyền cơ sở

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọn Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) hiện có 12 thành viên là những người có kỹ năng về công nghệ. 9 tháng nay, các thành viên đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Tổ công nghệ đăng tải thông tin trên trang mạng xã hội của thôn và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh về dịch vụ công trực tuyến. Tổ cũng phối hợp với Công an xã hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ trên 95%; hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, cài đặt các ứng dụng an sinh xã hội.

Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và tiếp nhận thông tin số

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ngọn Rào cho biết, khoảng 10% người dân trong thôn chưa sử dụng điện thoại thông minh là khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số: “Bà con quan tâm đến các chính sách, vấn đề an sinh xã hội nhưng chủ yếu xem trên mạng xã hội qua điện thoại thông minh. Cho nên, khi tổ công nghệ số không tuyên truyền rộng rãi, không hướng dẫn thì bà con sẽ gặp phải các thông tin sai lệch. Nhờ có tổ công nghệ số giúp bà con nhận thức được và hiểu được các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọn Rào lập nhóm trên mạng xã hội để cập nhật thông tin, tuyên truyền đến người dân trong thôn

Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành cầu nối để công nghệ số đến gần hơn với người dân ở những thôn, bản còn nhiều khó khăn. Các thành viên hỗ trợ người dân những thao tác tưởng như rất đơn giản như cài đặt một ứng dụng, tích hợp giấy tờ trên VNeID hay nộp một hồ sơ trực tuyến. Mục tiêu của tổ công nghệ số là giúp người dân hoàn thành được thủ tục trên môi trường số, từng bước hình thành khả năng tự thực hiện, tự tiếp cận và chủ động sử dụng các dịch vụ số trong cuộc sống.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Phong Nha trao đổi về triển khai các thủ tục hành chính đơn giản tại thôn

Chị Ngô Thị Ngọc Diệp, ở thôn Ngọn Rào cho rằng, một trong những khó khăn hiện nay là nhiều người dân chưa có kỹ năng công nghệ, trình độ văn hóa không đồng đều. Theo chị Ngô Thị Ngọc Diệp, công nghệ chỉ thực sự đi vào đời sống khi người dân thấy rõ lợi ích và chủ động sử dụng. Vì vậy, cùng với hướng dẫn kỹ thuật, việc tuyên truyền phải được làm thường xuyên, dễ hiểu và sát với nhu cầu của từng nhóm người dân.

“Cán bộ địa phương tập trung mọi người lại rồi hướng dẫn từng người, giúp người dân tiếp cận được các nền tảng số, giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn”, chị Ngô Thị Ngọc Diệp chia sẻ.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọn Rào họp định kỳ hàng tháng

Ông Trần Hương Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ở địa phương đạt 98% tổng số thủ tục hành chính; 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với người dân đến thực hiện thủ tục hành chính đạt trên 80%. Trong đó, người dân hài lòng nhất về tiến độ giải quyết, còn mức độ hài lòng thấp nhất liên quan kỹ năng hướng dẫn hồ sơ của cán bộ tại quầy giao dịch.

Theo ông Trần Hương Lâm, tỷ lệ 98% hồ sơ trực tuyến đều có sự hỗ trợ của cán bộ. Nếu tính số người dân tự thực hiện, tự chủ động nộp hồ sơ trực tuyến thì kết quả chưa cao. Đây cũng là lý do Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phong Nha phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức tập huấn trực tiếp tại thôn Ngọn Rào. Trước mắt là hướng dẫn thành viên tổ thực hiện dịch vụ công trực tuyến để từ đó hỗ trợ trực tiếp người dân tại thôn. Các thành viên trong tổ được hướng dẫn từ những điều kiện cần thiết trước khi nộp hồ sơ, các bước thực hiện hồ sơ trực tuyến, cách xử lý khi gặp vướng mắc và cách phản ánh, kiến nghị khi chưa hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị hướng dẫn, nâng cao kỹ năng thực hành cho thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Ngọn Rào

Ông Trần Hương Lâm cho biết thêm, sắp tới, tổ công nghệ số cộng đồng có thể “cầm tay chỉ việc” cho người dân ngay tại thôn, qua đó giảm việc người dân phải di chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến: “Người dân phần lớn vẫn đến với Trung tâm Phục vụ hành chính công để cập nhật thủ tục đưa lên cổng thông tin. Sắp tới chúng tôi sẽ chia lửa bằng cách các tổ công nghệ số cộng đồng phát huy tác dụng trong việc cập nhật ban đầu là các thông tin đơn giản cho người dân cho người dân, giảm áp lực của Trung tâm Phục vụ hành chính công trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân”.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 917 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 9.500 thành viên. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai đầy đủ các dịch vụ công ở cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn. Đối với bà con ở vùng xa, nếu phải đến tận trụ sở xã thì khoảng cách địa lý xa, việc thực hiện thủ tục cũng mất nhiều thời gian. Vì vậy, các tổ công nghệ số cộng đồng, với sự hỗ trợ của các dự án và trang thiết bị máy tính, sẽ trực tiếp tiếp cận, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, từ nộp hồ sơ trực tuyến đến tự chủ động thực hiện các thủ tục tại nhà.

Tập huấn về nâng cao kỹ năng số tại tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọn Rào

Ông Trần Diễm Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đánh giá, cần tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức về kỹ năng số cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng để có thể đáp ứng nhiệm vụ hiện nay. Ông Trần Diễm Phúc cho hay, đơn vị đang phối hợp tổ chức Oxfam Novib triển khai dự án tăng cường tiếp cận thông tin thông qua chuyển đổi số trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường để củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở.

“Tổ công nghệ số cộng đồng được xem là một trong những hạt nhân cơ bản của địa phương, là cánh tay nối dài của các chính quyền địa phương từ cấp tỉnh, cấp xã xuống thôn và cơ sở để hỗ trợ bà con trong việc là tiếp cận các công nghệ số và hỗ trợ bà con trong việc phát triển sinh kế, tư vấn, triển khai các hoạt động liên quan đến tiếp cận thông tin, chuyển đổi số và rất là nhiều hoạt động khác nữa”, ông Trần Diễm Phúc cho hay.