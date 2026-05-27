Toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng được cứu an toàn

Thứ Tư, 16:52, 27/05/2026
VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã cứu thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP 90666-TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 7h47 ngày 27/5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ về việc tàu cá HP 90666-TS bị mất kết nối khi đang hoạt động trên biển.

Tàu xuất phát từ bến cá Mắt Rồng (phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ lúc 11h30 ngày 26/5, trên tàu có 11 người. Đến 17h19 cùng ngày, tàu mất liên lạc tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng Đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng Tây.

Các lực lượng chức năng được huy động để cứu hộ các ngư dân gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và các phương tiện dân sự hoạt động gần khu vực nghi tàu gặp nạn để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện ra hiện trường; Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Bạch Long Vĩ huy động các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng cũng phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1 và Hải đoàn 38 triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn.

Sau khi nhận được báo cáo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo họp khẩn, triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan Trung ương để khẩn trương cứu hộ các ngư dân gặp nạn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng và ngư dân khu vực, đến chiều ngày 27/5, toàn bộ 11 người trên tàu cá HP 90666-TS đã được cứu an toàn.

Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống

VOV.VN - Một ngư dân ở Cần Thơ bị rơi xuống biển khi đánh bắt hải sản đã được ngư dân gần bờ cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long hiện đang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin để liên hệ gia đình nạn nhân.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: cứu ngư dân gặp nạn tàu cá HP 90666-TS vùng biển Hải Phòng cứu hộ trên biển Bạch Long Vĩ tàu cá mất liên lạc tìm kiếm cứu nạn hàng hải Bộ đội Biên phòng Hải Phòng
