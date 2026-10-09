TP.HCM cảnh báo sẽ có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 9/10, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày cuối tuần, TP.HCM sẽ xảy ra ngập nước ở một vài nơi do mưa lớn kết hợp với triều cường (Ảnh: Hoàng Minh)

Trong 3 ngày cuối tuần từ ngày 9/10 - 11/10, các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to nhưng mưa lớn diện rộng như ngày 8/10 không có nhiều khả năng lặp lại. Dự báo mưa to kết hợp với triều cường sẽ khiến nhiều nơi ở TPHCM và các khu vực trũng thấp xảy ra nguy cơ ngập nước.

Trong ngày 9/10, dải hội tụ nhiệt đới còn hoạt động trên khu vực Nam bộ. Tâm mưa có khả năng tập trung ở miền Đông Nam bộ, trong đó có TPHCM. Từ sáng đến trưa, trời giảm mây, hửng nắng, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều đến tối. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trên vùng biển TPHCM, gió nhẹ, biển bình thường, có lúc động nhẹ trong dông. Trên biển có mưa rào và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ở TP.HCM cần đề phòng tình huống triều cường trùng hợp với thời điểm có mưa to vào giờ tan tầm, chiều và tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng thông tin, ngày 9/10, tại TP.HCM, mực nước triều có thể lên trên báo động 3. Đỉnh triều cao nhất có khả năng xuất hiện trong khoảng ngày 10 đến 12/10, mực nước triều cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu (TP.HCM) có thể đạt 4-4,05m.

Do những ngày qua ở Đông Nam bộ có mưa to nên mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên. Lúc 5h ngày 9/10, mực nước đạt 112,5m, ở mức báo động 2. Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài sẽ lên trên báo động 2, có thời điểm đạt 112,6m, cao hơn báo động 2 là 10cm. Nước lên có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai.