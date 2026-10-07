Công trình thi công kéo dài, người dân Hóc Môn khổ vì bụi và ngập

Nguy cơ tai nạn rình rập

Khảo sát tại nút giao giữa đường song hành Quốc lộ 22 và đường Bà Triệu (xã Hóc Môn, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM), công trình xây dựng được khởi công hơn 2 năm đến nay vẫn ngổn ngang khiến cho khu vực đi lại của người dân bị thu hẹp đáng kể. Nếu như trời nắng bụi bay mịt mù thì vào mùa mưa hoặc triều cường, nơi đây thường xuyên bị ngập sâu.

Công trình thi công suốt 2 năm qua chưa hoàn thành tại xã Hóc Môn, TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Minh)

Sống ở gần công trường đã nhiều năm, bà Nguyễn Thị Kim Nương (ngụ xã Hóc Môn) nhiều lần chứng kiến những người điều khiển phương tiện bị trượt ngã hoặc xe chết máy. Có lúc mưa ngập, nước dâng cao đến tận yên xe, họ đành phải xuống xe dắt bộ giữa dòng nước.

"Lúc trước khi trời mưa thì nước vẫn bình thường, cống không bị ngập gì hết. Chỉ từ khi có công trình này tới giờ mới bị vậy, nắng thì bụi còn mưa khoảng 15 phút là đã ngập từ ngoài đường vào trong nhà. Nước ngập hơn nửa đầu gối nên đi lại rất nguy hiểm cho, nước chảy xiết, người dân té ngã hoài luôn. Hôm bữa có hai mẹ con, cả em bé bị té ngã nên mọi người mới phải chạy ra hỗ trợ dựng xe, đưa người ta vào nhà", bà Nương chia sẻ.

Ngay cả những ngày trời không mưa, việc di chuyển qua khu vực này cũng không dễ dàng vì tầm nhìn bị hạn chế do bụi. Công trình ngổn ngang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông như va chạm xe, sụt hố,… Xung quanh nút giao, rào chắn được dựng bao quanh công trình, khiến dòng xe máy qua đây phải lần lượt di chuyển theo một lối hẹp.

Khi trời mưa, nước ngập đường và chảy siết tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ông Huỳnh Tấn Định (người dân ngụ tại xã Hóc Môn) cho biết, bản thân ông thường xuyên đi lại qua khu vực này. Trong một lần có gió mạnh, bụi công trường khiến tầm nhìn bị hạn chế, ông bị va đầu vào một chiếc máy xúc của công trình, ngã ra đường bất tỉnh: "Từ trong quán ra rồi tôi đánh lái cua sang bên đó, rồi hai cái máy xúc đang làm, tôi bị đụng trúng. Tôi phải đi khám, bác sĩ chích hai mũi thuốc. Tôi sợ lắm, sợ ảnh hưởng nguy hiểm tới bản thân".

Ảnh hưởng đến việc kinh doanh

Công trình thi công ngổn ngang không chỉ chắn gần hết đường đi của người dân hay tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn buôn bán của các hộ kinh doanh xung quanh khu vực này. Mỗi khi trời đổ mưa, nước ngập từ ngoài tràn vào các hàng quán, nhà dân ven đường khiến cho không ai muốn vào ngồi hoặc thậm chí không có người đi qua.

"Rất là ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Trời mưa, nước ngập đường người ta đâu có đi lại qua đây được mà có doanh thu. Ví dụ như bình thường không có mưa, không ngập đi thì khách mình vô cỡ khoảng trên 100 - 150 người nhưng mà mưa như vậy chỉ có khoảng chục người/ngày thôi, thậm chí có hôm mưa từ sáng đến chiều mà họ biết con đường này ngập kinh khủng nên còn không có khách", bà Nguyễn Thị Kim Nương cho hay, quán kem của bà sụt giảm hơn 80% doanh thu vào mùa mưa.

Quán cà phê của ông Thượng bị công trình che khuất nên giảm mạnh doanh thu. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tương tự, quán cà phê của ông Phùng Văn Thượng doanh thu giảm mạnh hai năm qua, do công trình chắn ngay trước cửa. Ông Thượng cho hay, trước khi có công trình, mỗi ngày quán tiếp đón hơn 100 khách ra vào nhưng đến nay chỉ còn lác đác vài ba chục người: "Từ ngày mà có công trình ở đây là quán tôi bán chỉ chưa được 1/3 như so với ngày trước. Doanh thu bây giờ không còn được 50%, hầu như một ngày là bán chỉ được cỡ hai mươi mấy ba chục khách là cao nhất rồi. Trong khi bình thường nếu mà không có cái cống thì số lượng khách rất là nhiều, còn bây giờ là thua rồi".

Khu vực công trình ngổn ngang này nằm trong phạm vi thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười, đoạn từ Quốc lộ 22 đến đường Xuân Thới Sơn 2 và đường Bà Triệu. Theo thông tin dự án, thời gian thi công được xác định từ ngày 1/4/2026 – 29/5/2026.

Người dân sống tại xã Hóc Môn mong muốn công trình sớm hoàn thành để việc đi lại qua khu vực này thuận lợi hơn. Khi các hạng mục của dự án hoàn thành, việc tổ chức giao thông và hệ thống thoát nước tại khu vực cũng được kỳ vọng sẽ từng bước được cải thiện, góp phần hạn chế tình trạng ngập nước.

Một số hình ảnh xung quanh công trình thi công dang dở:

Công trường khiến một đoạn đường đi tại song hành QL22 và đường Bà Triệu bị thu hẹp đáng kể.

Việc đường đi bị thu hẹp khiến tình trạng ùn tắc qua khu vực thường xuyên xảy ra.

Do đường đi bị thu hẹp nên nhiều người dân phải leo lên vỉa hè để lách vào phía trong công trình.

Ngay cả khi trời không mưa, con đường bên cạnh công trình vẫn thường xuyên ngập nước.

Người dân chật vật di chuyển qua khu vực.

Hơn 2 năm qua kể từ lúc có công trình, người dân thường xuyên phải chịu cảnh ngập úng. Nước ngập nửa bánh xe khiến người đi đường phải tắt máy dắt bộ.

Công trình che lấp các hàng quán khiến việc buôn bán kinh doanh của các hộ dân gặp khó.

Người dân xã Hóc Môn mong muốn công trình nhanh chóng hoàn thiện để cuộc sống của ngươi dân được cải thiện tốt hơn.