English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công trình thi công kéo dài, người dân Hóc Môn khổ vì bụi và ngập

Thứ Tư, 16:09, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công trình xây dựng thi công dở dang hơn 2 năm qua tại xã Hóc Môn khiến cho khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng khó đi lại, nắng bụi, mưa ngập nặng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, việc kinh doanh của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nguy cơ tai nạn rình rập

Khảo sát tại nút giao giữa đường song hành Quốc lộ 22 và đường Bà Triệu (xã Hóc Môn, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM), công trình xây dựng được khởi công hơn 2 năm đến nay vẫn ngổn ngang khiến cho khu vực đi lại của người dân bị thu hẹp đáng kể. Nếu như trời nắng bụi bay mịt mù thì vào mùa mưa hoặc triều cường, nơi đây thường xuyên bị ngập sâu. 

cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 1
Công trình thi công suốt 2 năm qua chưa hoàn thành tại xã Hóc Môn, TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Minh)

Sống ở gần công trường đã nhiều năm, bà Nguyễn Thị Kim Nương (ngụ xã Hóc Môn) nhiều lần chứng kiến những người điều khiển phương tiện bị trượt ngã hoặc xe chết máy. Có lúc mưa ngập, nước dâng cao đến tận yên xe, họ đành phải xuống xe dắt bộ giữa dòng nước.

"Lúc trước khi trời mưa thì nước vẫn bình thường, cống không bị ngập gì hết. Chỉ từ khi có công trình này tới giờ mới bị vậy, nắng thì bụi còn mưa khoảng 15 phút là đã ngập từ ngoài đường vào trong nhà. Nước ngập hơn nửa đầu gối nên đi lại rất nguy hiểm cho, nước chảy xiết, người dân té ngã hoài luôn. Hôm bữa có hai mẹ con, cả em bé bị té ngã nên mọi người mới phải chạy ra hỗ trợ dựng xe, đưa người ta vào nhà", bà Nương chia sẻ.

Ngay cả những ngày trời không mưa, việc di chuyển qua khu vực này cũng không dễ dàng vì tầm nhìn bị hạn chế do bụi.  Công trình ngổn ngang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông như va chạm xe, sụt hố,… Xung quanh nút giao, rào chắn được dựng bao quanh công trình, khiến dòng xe máy qua đây phải lần lượt di chuyển theo một lối hẹp.

cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 2
Khi trời mưa, nước ngập đường và chảy siết tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ông Huỳnh Tấn Định (người dân ngụ tại xã Hóc Môn) cho biết, bản thân ông thường xuyên đi lại qua khu vực này. Trong một lần có gió mạnh, bụi công trường khiến tầm nhìn bị hạn chế, ông bị va đầu vào một chiếc máy xúc của công trình, ngã ra đường bất tỉnh: "Từ trong quán ra rồi tôi đánh lái cua sang bên đó, rồi hai cái máy xúc đang làm, tôi bị đụng trúng. Tôi phải đi khám, bác sĩ chích hai mũi thuốc. Tôi sợ lắm, sợ ảnh hưởng nguy hiểm tới bản thân".

Ảnh hưởng đến việc kinh doanh

Công trình thi công ngổn ngang không chỉ chắn gần hết đường đi của người dân hay tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn buôn bán của các hộ kinh doanh xung quanh khu vực này. Mỗi khi trời đổ mưa, nước ngập từ ngoài tràn vào các hàng quán, nhà dân ven đường khiến cho không ai muốn vào ngồi hoặc thậm chí không có người đi qua.

"Rất là ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Trời mưa, nước ngập đường người ta đâu có đi lại qua đây được mà có doanh thu. Ví dụ như bình thường không có mưa, không ngập đi thì khách mình vô cỡ khoảng trên 100 - 150 người nhưng mà mưa như vậy chỉ có khoảng chục người/ngày thôi, thậm chí có hôm mưa từ sáng đến chiều mà họ biết con đường này ngập kinh khủng nên còn không có khách", bà Nguyễn Thị Kim Nương cho hay, quán kem của bà sụt giảm hơn 80% doanh thu vào mùa mưa.

cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 3
Quán cà phê của ông Thượng bị công trình che khuất nên giảm mạnh doanh thu. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tương tự, quán cà phê của ông Phùng Văn Thượng doanh thu giảm mạnh hai năm qua, do công trình chắn ngay trước cửa. Ông Thượng cho hay, trước khi có công trình, mỗi ngày quán tiếp đón hơn 100 khách ra vào nhưng đến nay chỉ còn lác đác vài ba chục người: "Từ ngày mà có công trình ở đây là quán tôi bán chỉ chưa được 1/3 như so với ngày trước. Doanh thu bây giờ không còn được 50%, hầu như một ngày là bán chỉ được cỡ hai mươi mấy ba chục khách là cao nhất rồi. Trong khi bình thường nếu mà không có cái cống thì số lượng khách rất là nhiều, còn bây giờ là thua rồi".

Khu vực công trình ngổn ngang này nằm trong phạm vi thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười, đoạn từ Quốc lộ 22 đến đường Xuân Thới Sơn 2 và đường Bà Triệu. Theo thông tin dự án, thời gian thi công được xác định từ ngày 1/4/2026 – 29/5/2026.

Người dân sống tại xã Hóc Môn mong muốn công trình sớm hoàn thành để việc đi lại qua khu vực này thuận lợi hơn. Khi các hạng mục của dự án hoàn thành, việc tổ chức giao thông và hệ thống thoát nước tại khu vực cũng được kỳ vọng sẽ từng bước được cải thiện, góp phần hạn chế tình trạng ngập nước.

Một số hình ảnh xung quanh công trình thi công dang dở: 

cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 4
Công trường khiến một đoạn đường đi tại song hành QL22 và đường Bà Triệu bị thu hẹp đáng kể.
cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 5
Việc đường đi bị thu hẹp khiến tình trạng ùn tắc qua khu vực thường xuyên xảy ra.
cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 6
Do đường đi bị thu hẹp nên nhiều người dân phải leo lên vỉa hè để lách vào phía trong công trình.
cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 7
Ngay cả khi trời không mưa, con đường bên cạnh công trình vẫn thường xuyên ngập nước.
cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 8
Người dân chật vật di chuyển qua khu vực.
cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 9
Hơn 2 năm qua kể từ lúc có công trình, người dân thường xuyên phải chịu cảnh ngập úng. Nước ngập nửa bánh xe khiến người đi đường phải tắt máy dắt bộ.
cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 10
Công trình che lấp các hàng quán khiến việc buôn bán kinh doanh của các hộ dân gặp khó.
cong trinh thi cong keo dai, nguoi dan hoc mon kho vi bui va ngap hinh anh 11
Người dân xã Hóc Môn mong muốn công trình nhanh chóng hoàn thiện để cuộc sống của ngươi dân được cải thiện tốt hơn.
1790237839774_1779964960789034815_2707101145119778845_b9d31b5329aa4bfe3900f499d043eb9d.jpg

Người dân bất an khi đi lại trên con đường nắng bụi, mưa lầy ở TP.HCM

VOV.VN - Sau hơn 2 năm khởi công, dự án nâng cấp mở rộng đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An (Quận 12 cũ), TP.HCM vẫn chưa thể hoàn thành, khiến con đường này nhiều ổ gà, thường xuyên trong tình trạng nắng bụi, mưa lầy. Thi công dang dở khiến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chân cầu Bình Thuận ngổn ngang, đường xuống cấp, người dân đi lại khổ sở
Chân cầu Bình Thuận ngổn ngang, đường xuống cấp, người dân đi lại khổ sở

VOV.VN - Công trình thi công dang dở dưới chân cầu Bình Thuận (TP.HCM) khiến mặt đường bị thu hẹp, thiếu ánh sáng; cùng với tình trạng xuống cấp, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chân cầu Bình Thuận ngổn ngang, đường xuống cấp, người dân đi lại khổ sở

Chân cầu Bình Thuận ngổn ngang, đường xuống cấp, người dân đi lại khổ sở

VOV.VN - Công trình thi công dang dở dưới chân cầu Bình Thuận (TP.HCM) khiến mặt đường bị thu hẹp, thiếu ánh sáng; cùng với tình trạng xuống cấp, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cuộc sống người dân bị "mắc kẹt" vì những con đường xuống cấp
Cuộc sống người dân bị "mắc kẹt" vì những con đường xuống cấp

VOV.VN - Nhiều tuyến đường xuống cấp, thi công dang dở tại Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) đang trở thành "nỗi ám ảnh" của nhiều người đi đường. Những con đường bị "lãng quên" này như cái bẫy nguy hiểm rình rập, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương.

Cuộc sống người dân bị "mắc kẹt" vì những con đường xuống cấp

Cuộc sống người dân bị "mắc kẹt" vì những con đường xuống cấp

VOV.VN - Nhiều tuyến đường xuống cấp, thi công dang dở tại Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) đang trở thành "nỗi ám ảnh" của nhiều người đi đường. Những con đường bị "lãng quên" này như cái bẫy nguy hiểm rình rập, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương.

Nâng nền Quốc lộ 13 ở TP.HCM, chủ đầu tư lý giải và lên phương án hỗ trợ
Nâng nền Quốc lộ 13 ở TP.HCM, chủ đầu tư lý giải và lên phương án hỗ trợ

VOV.VN - Trước phản ánh về việc nâng nền dự án mở rộng Quốc lộ 13 khiến 126 hộ dân gặp khó khăn do chênh lệch độ cao, chủ đầu tư Becamex IJC cho biết đây là yêu cầu kỹ thuật để chống ngập. Chủ đầu tư cam kết hỗ trợ người dân bằng cách xây bậc tam cấp, đổ ram dốc và làm hệ thống thoát nước.

Nâng nền Quốc lộ 13 ở TP.HCM, chủ đầu tư lý giải và lên phương án hỗ trợ

Nâng nền Quốc lộ 13 ở TP.HCM, chủ đầu tư lý giải và lên phương án hỗ trợ

VOV.VN - Trước phản ánh về việc nâng nền dự án mở rộng Quốc lộ 13 khiến 126 hộ dân gặp khó khăn do chênh lệch độ cao, chủ đầu tư Becamex IJC cho biết đây là yêu cầu kỹ thuật để chống ngập. Chủ đầu tư cam kết hỗ trợ người dân bằng cách xây bậc tam cấp, đổ ram dốc và làm hệ thống thoát nước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục