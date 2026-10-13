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TP.HCM chấp thuận dự án nhà ở xã hội quy mô lớn với hơn 26.000 căn

Thứ Ba, 21:18, 13/10/2026
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VOV.VN - Theo quyết định của UBND TP.HCM, dự án nhà ở xã hội ở xã Bà Điểm có diện tích gần 192ha, vốn đầu tư hơn 64.000 tỉ đồng, tổng số lượng nhà ở khoảng 37.620 căn.

 

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội ở xã Bà Điểm (thuộc huyện Hóc Môn cũ).

Theo quyết định của UBND TP.HCM, dự án có diện tích gần 192 ha, vốn đầu tư hơn 64.000 tỉ đồng được giao cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Delta thực hiện.

Quy hoạch của dự án được phê duyệt gồm 43 tòa nhà cao tối đa 30 tầng, chiều cao công trình tối đa 150m, dân số 67.645 người. 

Tổng số lượng nhà ở khoảng 37.620 căn, bao gồm nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.

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Một góc khu vực huyện Hóc Môn cũ (Ảnh: Duy Phương)

Dự án được xác định là khu đô thị đa chức năng, được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu ở, làm việc và sinh hoạt cho cộng đồng dân cư; góp phần giãn dân, giảm áp lực hạ tầng cho khu vực nội đô hiện hữu.

Khu đô thị có đủ các trường học theo các cấp từ trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT. Bệnh viện chiếm tỉ lệ gần 2% tổng diện tích với quy mô 10 tầng.

Tiến độ thực hiện dự án khu đô thị nhà ở xã hội tính từ ngày phê duyệt đến hết năm 2030.

UBND TP.HCM giao Công ty cổ phần Delta chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục có liên quan trước khi triển khai dự án; bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, hình thức và điều kiện theo quy định pháp luật.

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định; đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và phù hợp quy hoạch được duyệt.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng tiến độ chi tiết, tổ chức thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng; triển khai đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

UBND TP.HCM cũng giao các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm triển khai các phần việc tương ứng để bảo đảm dự án được hoàn thành theo quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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