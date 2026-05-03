TP.HCM đón gần 1,7 triệu lượt khách dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 ngày từ 25/4 đến 3/5, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Dịp lễ 30/4 - 1/5, TP.HCM đã tổ chức Ngày hội "Non sông thống nhất", bắn pháo hoa tại 7 điểm vào tối 30/4, kết hợp với các hoạt động văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, ngành du lịch TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới.

Nổi bật là Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 với chủ đề “Rộn ràng hè về” và Lễ hội Bánh mì 2026, thu hút đông đảo người dân, du khách.

TP.HCM đã tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”, bắn pháo hoa tại 7 điểm vào tối 30/4, kết hợp với các hoạt động văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại 3 khu vực sau sáp nhập: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM cũ.

Trong dịp này, ngành du lịch TP.HCM cũng đón đoàn khách du lịch MICE gần 890 người từ Indonesia đến tham quan, lưu trú tại các khách sạn trung tâm thành phố.

Các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt tung ra nhiều gói ưu đãi, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch đêm. Theo một số doanh nghiệp như: BenThanh Tourist, Vietluxtour, BestPrice Travel, Du lịch Việt,.. nhu cầu du lịch dịp lễ năm nay tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước, nhiều chương trình tour đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Du khách thích thú trải nghiệm không khí lễ hội tại TP.HCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist cho biết, kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng lượt khách phục vụ khoảng 9.500 khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2025.

Theo bà Linh, các điểm đến có khí hậu ôn hòa hoặc biển đảo như: miền núi phía Bắc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc… duy trì sức hút ổn định và chủ yếu tập trung ở dòng sản phẩm nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Các điểm đến du lịch trải nghiệm văn hóa - lịch sử thu hút khách tham quan trong dịp này. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Trong dịp này, công suất phòng tại khu vực trung tâm TP.HCM và các điểm du lịch lân cận như Vũng Tàu tăng mạnh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài.