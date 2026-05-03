中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM đón gần 1,7 triệu lượt khách dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Chủ Nhật, 19:07, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM ghi nhận lượng khách và doanh thu ấn tượng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Kỳ nghỉ kép kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 ngày từ 25/4 đến 3/5, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

tp.hcm don gan 1,7 trieu luot khach dip le gio to va 30 4 - 1 5 hinh anh 1
Dịp lễ 30/4 - 1/5, TP.HCM đã tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”, bắn pháo hoa tại 7 điểm vào tối 30/4, kết hợp với các hoạt động văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, ngành du lịch TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới.

Nổi bật là Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 với chủ đề “Rộn ràng hè về” và Lễ hội Bánh mì 2026, thu hút đông đảo người dân, du khách.

tp.hcm don gan 1,7 trieu luot khach dip le gio to va 30 4 - 1 5 hinh anh 2
Các doanh nghiệp lữ hành, du lịch cũng đồng loạt tung ra nhiều gói ưu đãi, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch đêm. Ảnh: T.H

TP.HCM đã tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”, bắn pháo hoa tại 7 điểm vào tối 30/4, kết hợp với các hoạt động văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại 3 khu vực sau sáp nhập: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM cũ.

Trong dịp này, ngành du lịch TP.HCM cũng đón đoàn khách du lịch MICE gần 890 người từ Indonesia đến tham quan, lưu trú tại các khách sạn trung tâm thành phố.

Các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt tung ra nhiều gói ưu đãi, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch đêm. Theo một số doanh nghiệp như: BenThanh Tourist, Vietluxtour, BestPrice Travel, Du lịch Việt,.. nhu cầu du lịch dịp lễ năm nay tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước, nhiều chương trình tour đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

tp.hcm don gan 1,7 trieu luot khach dip le gio to va 30 4 - 1 5 hinh anh 3
Du khách thích thú trải nghiệm không khí lễ hội tại TP.HCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist cho biết, kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng lượt khách phục vụ khoảng 9.500 khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2025.

Theo bà Linh, các điểm đến có khí hậu ôn hòa hoặc biển đảo như: miền núi phía Bắc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc… duy trì sức hút ổn định và chủ yếu tập trung ở dòng sản phẩm nghỉ dưỡng ngắn ngày.

tp.hcm don gan 1,7 trieu luot khach dip le gio to va 30 4 - 1 5 hinh anh 4
Các điểm đến du lịch trải nghiệm văn hóa - lịch sử thu hút khách tham quan trong dịp này. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Trong dịp này, công suất phòng tại khu vực trung tâm TP.HCM và các điểm du lịch lân cận như Vũng Tàu tăng mạnh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: du lịch du lịch TP.HCM đón 1 7 triệu lượt khách dịp lễ 30/4 1 5 Giỗ Tổ Hùng Vương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ
Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ

Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026
Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo ở ngoại thành
Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo ở ngoại thành

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy du lịch bền vững với thông điệp "Hành trình du lịch xanh", Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố các tuyến du lịch mới. Đây là những hành trình kết nối di sản và sinh thái độc đáo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sâu sắc cho du khách.

Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo ở ngoại thành

Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo ở ngoại thành

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy du lịch bền vững với thông điệp "Hành trình du lịch xanh", Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố các tuyến du lịch mới. Đây là những hành trình kết nối di sản và sinh thái độc đáo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sâu sắc cho du khách.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực