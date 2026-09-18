Gỡ vướng “luồng xanh” để tăng tốc dự án rạch Xuyên Tâm

Bất ngờ trước diện mạo mới

Rạch Xuyên Tâm đang dần thay đổi diện mạo sau nhiều năm ô nhiễm. Ngày 2/9, đoạn bờ trái dài 1,4 km thuộc gói thầu XL-03, Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, được thông xe kỹ thuật và đưa vào phục vụ người dân.

Nhiều người dân trong khu vực vui mừng, bất ngờ trước tiến độ thi công và kỳ vọng về hình hài một tuyến kênh hiện đại đi qua khu vực trung tâm TP.HCM.

"Người dân rất vui mừng vì họ đi thấy đẹp và nhanh quá. Nhiều người nói là không ngờ. Chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công, tư vấn giám sát làm nhanh thì thực sự tôi cũng như nhiều người dân rất mừng", ông Dương Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn cho biết.

Theo ông Nguyễn Quang Duy, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện liên danh thực hiện gói thầu XL-03, đơn vị đã tổ chức 6 mũi thi công với khoảng 70 công nhân làm việc ngày đêm để bảo đảm tiến độ.

Đoạn bờ trái dài 1,4 km thuộc gói thầu XL-03 thông xe ngày 2/9

"Làm gần như ngày đêm bởi vì đặc thù của XL-03 Xuyên Tâm là công trình nội thành, gần như phải thi công những công việc chính ban ngày, còn ban đêm huy động vật tư. Cho nên phải chia ca, kíp để anh em vừa làm, vừa nhận vật tư và thi công liên tục cả ngày lẫn đêm", ông Duy nói.

Theo kế hoạch, toàn bộ gói thầu XL-03 sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân vào cuối năm 2026.

Gỡ vướng, thêm “luồng xanh” để tăng tốc toàn dự án

Hai gói thầu còn lại là XL-01 và XL-02 cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ sau khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao.

Tại khu vực từ số 181 đến 197 đường Điện Biên Phủ thuộc gói thầu XL-01, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Vài tháng trước, nơi đây vẫn là một đoạn rạch ô nhiễm, đầy rác thải và cây dại. Đến nay, đường công vụ đã hình thành giữa lòng rạch; máy móc, thiết bị và xe chở vật liệu hoạt động liên tục.

Gói thầu XL-01 thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Nhiều cấu kiện bê tông đúc sẵn được tập kết tại công trường, trong khi máy khoan CDM hoạt động ở nhiều vị trí.

Ông Đặng Đình Quyền, quản lý dự án của nhà thầu Trung Nam E&C, đại diện liên danh nhà thầu cho biết, công trường đang triển khai 6 mũi thi công với hơn 50 công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc. Các đơn vị tập trung san gạt mặt bằng, khoan CDM, đóng cọc và rung hạ cừ.

Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục đổ bê tông dầm mũ đỉnh kè. Dự kiến đến cuối năm nay, các phần việc nền tảng sẽ cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện tăng tốc thi công.

Đến nay, khối lượng gói thầu XL-01 đạt gần 10%, chậm nhẹ so với kế hoạch do phát sinh nhiều vướng mắc. Trong đó, nhà thầu phải xử lý lượng lớn xà bần do người dân phá dỡ nhà để lại; nhiều vị trí hạ tầng điện, nước và viễn thông chưa được di dời; hệ thống cấp nước ngầm chưa được xử lý đồng bộ.

Nhà thầu gặp khó khăn vì phải xử lý xà bần do người dân phá dỡ nhà để lại

Việc vận chuyển máy móc, thiết bị và vật tư vào công trường cũng gặp khó khăn do chủ yếu chỉ được thực hiện từ 22h đến 6h. Một số tuyến đường còn hạn chế lưu thông và tải trọng.

Nhà thầu kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ thiết lập “luồng xanh”, tạo điều kiện vận chuyển vật tư vào ban ngày và cho phép phương tiện đi qua một số tuyến đường đang hạn chế lưu thông nhằm phục vụ dự án trọng điểm.

"Với nỗ lực của nhà thầu và chủ đầu tư, công việc đang được đẩy nhanh. Nếu vướng mắc đối với “luồng xanh”, di dời hạ tầng được giải quyết sớm thì nhà thầu có thể đạt tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2027", ông Đặng Đình Quyền cho biết thêm.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm dự kiến hoàn thành trong năm 2027 (ảnh: A.T)

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tổ chức thi công ngày đêm, tìm giải pháp tối ưu để vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn thời gian thực hiện. Mục tiêu là hoàn thành dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm vào cuối năm 2027 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với dự án này, TP.HCM đang đẩy mạnh xử lý các điểm ngập trọng điểm, hoàn thiện hệ thống thoát nước và kiểm soát triều. Thành phố cũng nâng chỉ tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 lên 40.000 căn, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.

Trong tổng thể các chương trình này, dự án rạch Xuyên Tâm được kỳ vọng trở thành hình mẫu về cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Tổng chiều dài tuyến rạch được cải tạo, xây dựng hơn 8,8 km, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2 km. Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp. Gói XL-01 thực hiện đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn dài 2,94 km; gói XL-02 từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5 km; gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km.