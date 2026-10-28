Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 85

Thông tin về nơi an táng 2 liệt sĩ Tiểu đoàn 86 được ông Trần Xuân Lý, 71 tuổi, người dân thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, cung cấp từ những câu chuyện được lưu truyền trong thôn sau năm 1975.

Theo đó, năm 1962, trong một trận chiến đấu tại xóm Lương Từ, Vùng 10, thôn Trung Lương 1, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ), 2 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 85 hy sinh. Sau đó, đồng đội và người dân đưa các liệt sĩ đến chôn cất tại xóm Hóc Tân, cách nơi hy sinh khoảng 2 km.

Đội K51 và các lực lượng địa phương tổ chức khai quật tại vị trí đã được xác định. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Từ nguồn tin này, trong tháng 10/2026, Ban CHQS xã Tuy An Tây và Đội K51 nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu thông tin với nhân chứng để xác định vị trí.

Ngày 28/10, tại vị trí đã được xác định ở thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây, lực lượng chức năng tìm thấy 2 hài cốt được bọc trong tăng, cùng các di vật. Đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp, các lực lượng xác định đây là hài cốt liệt sĩ và tổ chức quy tập theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong bọc tăng (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Do 2 liệt sĩ hy sinh đã lâu, phần xương cốt không còn đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác định danh tính. Đội K51 kêu gọi các cựu chiến binh và người dân biết thông tin về 2 liệt sĩ cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Hiện, 2 hài cốt liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Hai liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đội K51 kêu gọi các cựu chiến binh và người dân biết thông tin về 2 liệt sĩ cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần xác minh danh tính hai liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Tính đến nay, trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 54 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.