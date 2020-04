TPHCM đề nghị xây dựng bộ tiêu chí phòng chống dịch chung cho cả nước

Chiều nay (17/4), phát biểu tại buổi họp trực tuyến của Chính phủ về phòng chống Covid-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đề nghị cần làm rõ các khái niệm về mặt hàng thiết yếu và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá an toàn tuỳ theo ngành nghề.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm báo cáo tại điểm cầu TPHCM.

Theo ông Lê Thanh Liêm, TPHCM đang thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 khi đóng cửa những cơ sở cung ứng các mặt hàng không thiết yếu, nhưng vẫn còn lúng túng nên đề nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn làm rõ các khái niệm này.

Về xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá, ông Lê Thanh Liêm đề nghị, cả nước cần phải có bộ tiêu chí thống nhất để cùng vận dụng. Hiện nay, TPHCM đã ban hành bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm trong doanh nghiệp với 10 tiêu chí và đang làm rất tốt. Lãnh đạo TPHCM cũng chỉ đạo sở, ngành xây dựng tiêu chí đánh giá riêng như: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong trường học để áp dụng khi học sinh đi học trở lại; Sở Du lịch xây dựng tiêu chí đánh giá an toàn trong nhà hàng, khách sạn; Sở Công thương xây dựng bộ tiêu chí an toàn ở chợ, siêu thị...

"Ngoài bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ thì cũng có đánh giá tiêu chí về an toàn. Căn cứ tiêu chí đó từng sở ngành, lĩnh vực sẽ có trách nhiệm theo dõi kiểm tra đáp ứng đó để thực hiện. Phải có đo lường có định lượng chứ định tính không thì rất khó thực hiện", ông Lê Thanh Liêm nói./.