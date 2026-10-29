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TP.HCM dự kiến chi hơn 600 tỷ đồng hỗ trợ người không chuyên trách nghỉ việc

Thứ Năm, 11:49, 29/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM đề xuất dành hơn 618 tỷ đồng hỗ trợ một lần cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp khu phố, ấp hoặc kiện toàn nhân sự, nhưng không thuộc diện áp dụng Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa XI ngày 29/10, UBND TP đã trình HĐND TP xem xét ban hành chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư nghỉ việc do dôi dư hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ.

tp.hcm du kien chi hon 600 ty dong ho tro nguoi khong chuyen trach nghi viec hinh anh 1
TP.HCM dự kiến chi hơn 600 tỷ đồng hỗ trợ người không chuyên trách nghỉ việc (ảnh minh họa: Hà An)

Chính sách hướng đến những trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giải quyết khoảng trống về chế độ hỗ trợ sau sắp xếp.

Theo UBND TP.HCM, tính đến ngày 1/7, TP đã sắp xếp, tổ chức lại 5.947 khu phố, ấp xuống còn 3.923 đơn vị, giảm 2.024 đơn vị. Trong đó, 1.555 khu phố, ấp giữ nguyên quy mô dân số, chỉ tổ chức lại để chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhân sự nghỉ việc tại các đơn vị này cùng một số chức danh đặc thù chưa có cơ chế hỗ trợ tương ứng do không thuộc diện tác động trực tiếp của việc sắp xếp theo quy định tinh giản biên chế của Trung ương.

Qua rà soát tại 168 phường, xã, đặc khu, có khoảng 2.795 người dôi dư do sắp xếp hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa nhân sự. Ngoài ra, khoảng 9.014 người thuộc hai nhóm chức danh theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM trước đây đã nghỉ việc từ ngày 1/7, gồm Bí thư Chi đoàn Thanh niên hoặc Trưởng chi hội khác và Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố, ấp.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ một lần được xác định dựa trên thời gian công tác, mức phụ cấp hiện hưởng và thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu.

Người chưa đến tuổi nghỉ hưu được đề xuất hưởng các khoản trợ cấp theo thời gian công tác, thời gian nghỉ sớm và hỗ trợ tìm việc làm, tùy từng trường hợp. Người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động được đề xuất trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã trước đó được điều động sang làm người hoạt động không chuyên trách, dự thảo đề xuất lấy tiền lương tháng liền kề của chức danh công chức làm căn cứ tính trợ cấp.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là 618,4 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Trong đó, khoảng 167,7 tỷ đồng dành cho nhóm 2.795 người, bình quân khoảng 60 triệu đồng/người; khoảng 450,7 tỷ đồng dành cho nhóm 9.014 người, bình quân khoảng 50 triệu đồng/người.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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