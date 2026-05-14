TP.HCM ký kết chăm lo đời sống cho gần 8 triệu lao động

Theo quy chế, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Đảng ủy các địa phương sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định liên quan đến lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Hai bên cũng phối hợp phát động các phong trào thi đua, vận động trong công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM và đại diện một số Đảng ủy phường, xã, đặc khu trao quy chế phối hợp (Ảnh: N.D)

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, sau khi hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 1/7/2025, thành phố hiện có khoảng 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 8 triệu lao động.

Đến nay, Liên đoàn Lao động TP.HCM đang quản lý hơn 23.070 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên. Theo ông Bùi Thanh Nhân, với quy mô đoàn viên và tổ chức công đoàn lớn, việc phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cấp ủy địa phương sẽ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi người lao động trên địa bàn.