TP.HCM ký kết chăm lo đời sống cho gần 8 triệu lao động

Thứ Năm, 15:16, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo quy chế, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Đảng ủy các địa phương sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định liên quan đến lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Hai bên cũng phối hợp phát động các phong trào thi đua, vận động trong công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân lao động.

tp.hcm ky ket cham lo doi song cho gan 8 trieu lao dong hinh anh 1
Lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM và đại diện một số Đảng ủy phường, xã, đặc khu trao quy chế phối hợp (Ảnh: N.D)

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, sau khi hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 1/7/2025, thành phố hiện có khoảng 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 8 triệu lao động.

Đến nay, Liên đoàn Lao động TP.HCM đang quản lý hơn 23.070 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên. Theo ông Bùi Thanh Nhân, với quy mô đoàn viên và tổ chức công đoàn lớn, việc phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cấp ủy địa phương sẽ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi người lao động trên địa bàn.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Xu hướng "nhảy việc" của lao động Gen Z
VOV.VN - Lao động Gen Z liên tục chuyển dịch việc làm đang trở thành xu hướng trong xã hội. “Nhảy việc” có thể mở ra cơ hội tốt để lao động trẻ tìm hướng đi mới, phát triển sự nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Công trường vùng biên vững nhịp lao động trong kỳ nghỉ lễ
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hơn 300 công nhân vẫn bám trụ công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Pằn, xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, duy trì nhịp thi công khẩn trương giữa điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.

“Mái ấm công đoàn” mang lại niềm vui cho người lao động
VOV.VN - Chương trình“Mái ấm công đoàn” đã và đang giúp nhiều lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

