UBND TP.HCM ban hành quyết định thành lập 4 tổ công tác chuyên trách theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đôn đốc việc giải quyết các vấn đề tồn tại, cấp bách của TP.

Tổ công tác số 1 và số 2 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm tổ trưởng (ảnh: Hà An)

Tổ công tác số 1 và số 2 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó thường trực của cả hai tổ. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 1 tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, với lãnh đạo Công an TP.HCM làm tổ phó. Tổ công tác số 2 tập trung giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt, với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh làm tổ trưởng, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó thường trực. Giám đốc Sở Xây dựng và lãnh đạo Công an TP.HCM làm tổ phó. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm tổ trưởng, tập trung phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng TP.HCM không ma túy. Lãnh đạo Công an TP.HCM làm tổ phó thường trực, Giám đốc Sở Y tế làm tổ phó. Công an TP.HCM là cơ quan thường trực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của 4 tổ công tác. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phối hợp điều phối hoạt động, đôn đốc tiến độ theo phân công của Chủ tịch UBND TP.

Theo quyết định, việc thành lập các tổ công tác nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý những tồn tại kéo dài và các điểm nghẽn lớn, tạo chuyển biến trong quản lý đô thị và đời sống người dân.

Các tổ công tác có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vấn đề. Trên cơ sở đó, các tổ xây dựng phương án cụ thể và tổ chức thực hiện đến khi có kết quả.

Các tổ hoạt động theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Các vấn đề cấp bách được ưu tiên xử lý, đồng thời với việc xây dựng giải pháp lâu dài. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về nhiệm vụ được giao. Việc xử lý từng vấn đề phải kết hợp các biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện với đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và ứng dụng khoa học, công nghệ.

TP.HCM lập 4 tổ công tác xử lý các vấn đề cấp bách (ảnh: Hà An)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, các tổ công tác phải ban hành kế hoạch hoạt động. Kế hoạch phải xác định danh mục điểm nghẽn, điểm nóng và địa bàn trọng điểm cần xử lý. Các tổ cũng phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời xác định phương án, giải pháp, tiến độ và thời hạn hoàn thành.

Trong thời hạn 30 ngày, các tổ phải hoàn thành việc rà soát, phân loại và lập danh mục tổng thể các nhiệm vụ cần tập trung xử lý.

Các tổ công tác xây dựng lộ trình thực hiện theo các mốc 30, 60 và 90 ngày. Hằng tháng, các tổ họp để kiểm điểm tiến độ, đánh giá kết quả và xác định trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm thực hiện. Tổ trưởng báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM về tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.