TP.HCM phân làn linh hoạt trên đường Trường Chinh, Phạm Văn Đồng

Thông tin được ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng Phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra tại họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội TP.HCM chiều 1/10.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Sở Xây dựng sẽ điều chỉnh phân làn xe phù hợp lưu lượng, loại phương tiện lưu thông thực tế từng giai đoạn như giảm bớt làn xe ô tô để tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh,... Đồng thời nghiên cứu triển khai tổ chức phân làn đường linh hoạt, khoa học, ứng dụng công nghệ thực hiện phân làn theo thời gian trong ngày như đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng,...

Đường Phạm Văn Đồng ùn tắc khi mưa lớn (ảnh: Tỷ Huỳnh)

Với các khu vực đang thi công sẽ tăng cường theo dõi tình hình giao thông như tuyến metro số 2 (đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh), nút giao An Phú, ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười,... và các tuyến đường xung quanh để điều chỉnh tổ chức giao thông kịp thời.

Sở cũng sẽ nghiên cứu phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về Trung tâm điều khiển tập trung đặt tại Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị; ứng dụng công nghệ AI điều khiển hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số khu vực bên ngoài Vành đai 2 thường xảy ra ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm như trên tuyến Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn,…

"Giải pháp trước mắt từ nay đến hết năm 2026, về công trình, thành phố đẩy nhanh tiến độ 13 công trình đường chui, kết hợp nâng tĩnh không cầu, kết hợp bổ sung nhánh cầu chính, cầu vượt đi bộ, 4 bãi đỗ xe nổi cao tầng tại các bến xe buýt, 4 công trình sửa chữa bổ sung trụ dừng nhà chờ xe buýt và khởi công công 7 cầu vượt thép dự kiến hoàn thành trong năm 2027", ông Huỳnh Lê Công Trường cho biết thêm.

Các dự án dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2026 của TP.HCM gồm: cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ; cầu Phú Mỹ 2; Xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3; Đầu tư hoàn chỉnh Nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến Nút giao Gò Công trên Vành đai 3 - TP.HCM; Nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22; Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé; Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn.