TP.HCM quy định 4 mức chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức

Theo quy định này, việc chi thu nhập tăng thêm phải gắn chặt với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm người có kết quả và hiệu quả công việc cao hơn sẽ được hưởng mức chi cao hơn. Căn cứ quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm được thực hiện trên cơ sở kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý.

TP.HCM quy định 4 mức chi thu nhập tăng thêm. Ảnh minh họa: Hà An

Cụ thể, kết quả đánh giá hàng quý từ 90 điểm trở lên quy đổi sang Mức 1 và hưởng 100% mức chi; từ 85 điểm đến dưới 90 điểm quy đổi sang Mức 2 và hưởng 90% mức chi; từ 70 điểm đến dưới 85 điểm quy đổi sang Mức 3 và hưởng 80% mức chi; còn dưới 70 điểm quy đổi sang Mức 4 và không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật, bị khởi tố, tạm giữ hoặc tạm giam trong quý cũng sẽ xếp loại Mức 4.

Quy trình quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm được thực hiện định kỳ hàng quý sau thời điểm có kết quả đánh giá chất lượng và phải hoàn thành trước ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo. Trên cơ sở kết quả đánh giá, các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng hợp, quy đổi, lập danh sách trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, đồng thời công khai kết quả xếp loại quy đổi trước khi thực hiện chi trả.

UBND TP.HCM giao người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai quy định thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả của việc quyết định mức xếp loại hàng quý. Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác xếp loại và chi trả.

Về phía cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cần thực hiện nghiêm túc quy định và phản ánh kịp thời với người đứng đầu hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện việc xếp loại chưa đúng.

Quyết định 78/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 9/10/2026. Quyết định này đồng thời bãi bỏ Quyết định 19/2025/QĐ-UBND ngày 10/8/2025 của UBND TP.HCM về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước đây.