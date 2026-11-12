TP.HCM thu nhận mẫu ADN cho gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

Hơn nửa thế kỷ tìm anh trai, chưa nguôi hy vọng

Từ sáng sớm, tại điểm thu mẫu ở phường Phú Nhuận (một trong ba điểm thu nhận), nhiều thân nhân liệt sĩ mang theo giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công, di ảnh người thân đến đăng ký cung cấp mẫu sinh phẩm ADN.

Có người đến theo giấy mời, có người vừa đọc thông tin trên báo, đài đã vội gác lại công việc để tìm đến. Họ cùng hy vọng công nghệ giám định ADN sẽ giúp xác định nơi người thân yên nghỉ giữa hàng ngàn phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên cả nước.

Nhiều thân nhân liệt sĩ đăng ký cung cấp mẫu sinh phẩm ADN tại điểm thu mẫu ở phường Phú Nhuận. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Có mặt từ sớm, ông Nguyễn Khắc Quý, sinh năm 1950, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, kể về những lần tìm anh trai là liệt sĩ Nguyễn Khắc Hoãn. Qua nhiều năm tìm kiếm, gia đình vẫn chưa biết nơi ông yên nghỉ.

Ông Quý chia sẻ liệt sĩ Hoãn là người con thứ tư trong gia đình, nhập ngũ năm 1967. Một năm sau, ông Quý cũng vào bộ đội, được bổ sung về cùng đơn vị với người anh. Trong ký ức người em, anh trai cao lớn, khỏe mạnh, sống tình nghĩa, thương em và quý đồng đội.

Hai anh em cùng huấn luyện khoảng ba tháng thì chia tay: người anh được điều động đi B vào chiến trường miền Nam, còn người em được tuyển đi học không quân, ở lại miền Bắc. Từ đó, họ không còn gặp lại.

Ông Nguyễn Khắc Quý kể về những lần tìm anh trai là liệt sĩ Nguyễn Khắc Hoãn và kỳ vọng sớm tìm được hài cốt anh trai trong Chiến dịch 500 ngày đêm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Năm 1973, gia đình nhận được lá thư của người anh gửi từ năm trước, cho biết đơn vị đang ở Sài Gòn – Gia Định. Đến năm 1976, gia đình nhận được giấy báo tử ghi anh hy sinh ngày 24/5/1973, thuộc đơn vị P2, tại mặt trận phía Nam. Không có địa chỉ cụ thể, gia đình lần tìm theo lời kể của đồng đội.

Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Quý đã đến các nghĩa trang liệt sĩ khu vực phía Tây Bắc của TP.HCM, rồi sang cả địa bàn tỉnh Long An cũ tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy phần mộ tên người anh.

Ông Quý cho biết: “Tôi đã năm lần đi tìm anh, đến các nghĩa trang ở Củ Chi rồi sang Long An nhưng vẫn chưa tìm thấy tên. Tôi luôn nghĩ hài cốt của anh có thể đã được quy tập vào một nghĩa trang nào đó, chỉ là gia đình chưa biết. Với công nghệ giám định ADN hiện nay, tôi rất hy vọng sẽ xác định được nơi anh yên nghỉ”, ông Quý chia sẻ.

Từ sáng sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN tại phường Phú Nhuận rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục đăng ký với hy vọng sớm tìm được phần mộ người thân. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Cùng mong mỏi tìm anh trai, bà Trần Thị Hạc, ở phường Tân Bình đã tìm đến điểm thu mẫu sau khi đọc thông tin trên báo để đăng ký cung cấp mẫu sinh phẩm ADN. Anh bà Hạc là liệt sĩ Trần Quốc Hưng, theo thông tin gia đình có được, hy sinh năm 1970 tại mặt trận miền Đông Nam Bộ. Năm 1975, gia đình nhận tin báo tử, nhưng hơn nửa thế kỷ qua vẫn chưa biết nơi ông yên nghỉ.

“Tôi rất tin tưởng vào chủ trương này và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho các gia đình liệt sĩ. Hôm nay, dù chưa có giấy mời, chúng tôi đọc thông tin trên báo vẫn tìm đến đây, với hy vọng từ việc lấy mẫu ADN sẽ tìm được anh”, bà Hạc bày tỏ.

Mỗi mẫu ADN, thêm cơ hội tìm lại tên liệt sĩ

Trong đợt này, Công an TP.HCM bố trí 3 điểm thu mẫu ADN tại các phường: Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và Phú Nhuận (trung tâm TP.HCM). Bên cạnh đó, các tổ lưu động cũng sẵn sàng đến tận nhà phục vụ thân nhân liệt sĩ lớn tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn.

Các thân nhân liệt sĩ đến đăng ký cung cấp mẫu sinh phẩm ADN được lực lượng chức năng ân cần đón tiếp, tận tình hướng dẫn. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Chỉ đạo tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các lực lượng lấy sự thuận tiện của thân nhân liệt sĩ làm thước đo trong tổ chức thực hiện. Các địa phương cần thông báo lịch đến từng gia đình, hỗ trợ đưa đón, bố trí lực lượng y tế và hạn chế thời gian chờ đợi, nhất là với người tuổi cao, sức yếu.

Các thân nhân liệt sĩ đến cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đều được Công an TP.HCM trao tặng phần quà tri ân. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh: “Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một nỗi đau chưa nguôi của gia đình, thân nhân. Đồng thời là trách nhiệm, món nợ ân tình của các thế hệ hôm nay. Chúng ta phải nỗ lực, tận tâm, dốc sức thực hiện. Mỗi mẫu ADN thu được là thêm một cơ hội để liệt sĩ được gọi đúng tên, trở về với quê hương, gia đình”

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM dự kiến kéo dài đến ngày 17/11. Công an TP.HCM kêu gọi thân nhân của liệt sĩ trên địa bàn tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thân nhân gia đình liệt sĩ hãy liên hệ trực tiếp với Công an hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn chi tiết.