English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ứng dụng công nghệ ADN tiên tiến, nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 18:33, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới, kết hợp ADN ty thể và ADN nhân, mở ra khả năng nâng cao hiệu quả định danh hài cốt liệt sĩ, kể cả với những mẫu bị phân hủy, suy thoái hoặc có hàm lượng ADN thấp, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Chiều nay 21/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm và tiến bộ khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng ADN” với sự tham dự của 22 đại biểu quốc tế thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ủy ban Quốc tế về Người mất tích và Đại học Georgia (Hoa Kỳ); cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành và tổ chức liên quan của Việt Nam. 

Ung dung cong nghe adn tien tien, nang cao hieu qua xac dinh danh tinh hai cot liet si hinh anh 1
Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo nhằm trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về cập nhật các tiến bộ khoa học, công nghệ trong xét nghiệm, bảo quản và lưu trữ mẫu, quản lý và đối sánh dữ liệu nhằm nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, chiến tranh đã lùi xa, nhưng đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. Đằng sau mỗi trường hợp chưa xác định được danh tính là sự chờ đợi của người thân, gia đình, trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến hôm nay, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 3.818 hài cốt liệt sỹ, lấy mẫu được 211.300 mẫu liệt sĩ thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ, giám định ADN được 786 mẫu hài cốt liệt sỹ. Hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực, giúp các cơ quan chuyên môn của Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ mới và xác định những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. 

Ung dung cong nghe adn tien tien, nang cao hieu qua xac dinh danh tinh hai cot liet si hinh anh 2
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội thảo

“Tập trung trao đổi các yêu cầu, giải pháp bảo quản, lưu trữ mẫu lâu dài; khả năng ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới và các kỹ thuật xét nghiệm đối với mẫu hài cốt suy thoái, hàm lượng ADN thấp. Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, vận hành phòng xét nghiệm; kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình, bảo đảm kết quả chính xác, tin cậy. Trên cơ sở nhu cầu của Việt Nam và thế mạnh của các đối tác, đề xuất nội dung hợp tác cụ thể về đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và nghiên cứu ứng dụng. Mục tiêu là giúp các cơ quan, đơn vị của Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, tổ chức thực hiện hiệu quả và duy trì năng lực lâu dài", Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị.

Ung dung cong nghe adn tien tien, nang cao hieu qua xac dinh danh tinh hai cot liet si hinh anh 3
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo các chuyên gia nước ngoài chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống định danh quy mô quốc gia; quy trình, tiêu chuẩn bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt trong thời gian dài; ứng dụng ADN môi trường (eDNA); phương pháp pháp y đối với mộ tập thể, mộ lẫn; các kỹ thuật xét nghiệm ADN mới, xu hướng giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), kết hợp phân tích ADN ty thể (mtDNA) và ADN nhân (nDNA/STR), xử lý mẫu suy thoái hoặc có hàm lượng ADN thấp. Hội thảo cũng trao đổi về quản lý, vận hành phòng xét nghiệm, kiểm soát chất lượng và xây dựng hệ thống dữ liệu bảo đảm chuẩn hóa, khả năng truy xuất, kết nối, khai thác và bảo mật.

Tham luận tại Hội thảo, Tổng Giám đốc Ủy ban Quốc tế về Người mất tích Kathryne Bomberger cho biết: “Những bài học kinh nghiệm ở trên quốc tế thì chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu về các cái hồ sơ dữ liệu kinh nghiệm của các quốc gia khác. Đó là câu chuyện công nghệ đột phá về ADN. Từ định danh cá thể đến quy mô ở cấp độ quần thể. Đột phá không chỉ nằm ở việc chúng ta sử dụng ADN mà là sử dụng ADN một cách có hệ thống trên toàn bộ quần thể. Và hiện nay thì Việt Nam đã áp dụng công nghệ về giải trình tự gen thế hệ mới chúng ta gọi tắt là NGS. Và như vậy thì với công nghệ này, chúng ta có thể xét nghiệm và định danh trên số lượng lớn. Và như vậy thì gia đình thân nhân, không chỉ là người thụ hưởng ạ, họ sẽ cần phải tham gia vào quá trình này một cách toàn diện và đầy đủ.”  

Các ý kiến, khuyến nghị tại Hội thảo sẽ được nghiên cứu, tổng hợp để phục vụ đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực xét nghiệm ADN, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ phù hợp, góp phần đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nguyên Nhung/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" với kết quả nhanh nhất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" với kết quả nhanh nhất

VOV.VN - Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" với kết quả nhanh nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" với kết quả nhanh nhất

VOV.VN - Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Sáng 14/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Sáng 14/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng).

Nỗ lực từng ngày cho Chiến dịch "500 ngày đêm"
Nỗ lực từng ngày cho Chiến dịch "500 ngày đêm"

VOV.VN - Từ ngày 9/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai quật và triển khai quy trình kỹ thuật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang Quảng Uyên. Đến nay đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 100% phần mộ chưa xác định được danh tính.

Nỗ lực từng ngày cho Chiến dịch "500 ngày đêm"

Nỗ lực từng ngày cho Chiến dịch "500 ngày đêm"

VOV.VN - Từ ngày 9/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai quật và triển khai quy trình kỹ thuật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang Quảng Uyên. Đến nay đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 100% phần mộ chưa xác định được danh tính.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục