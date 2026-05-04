中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở TP.HCM cao nhất 1/2,84

Thứ Hai, 18:00, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm nay, TP.HCM có các trường tỷ lệ chọi cao gồm THPT Bùi Thị Xuân, THPT Thủ Đức, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng đăng ký ở 165 trường (không gồm các trường chuyên, lớp tích hợp), 10 trường có tỷ lệ chọi cao: THPT Bùi Thị Xuân (1/2,84), THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (1/2,79), THPT Thủ Đức (1/2,57),  THPT Lê Trọng Tấn (1/2,45), THPT Mạc Đĩnh Chi (1/2,35), trường THPT Nguyễn Hữu Huân (1/2,35), THPT Dĩ An (1/2,34), THPT Trịnh Hoài Đức (1/2,32), THPT Lê Quý Đôn (1/2,31), Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM (1/2,31).

ty le choi vao lop 10 o tp.hcm cao nhat 1 2,84 hinh anh 1
Thí sinh thi lớp 10 năm 2025

Số liệu này cũng cho thấy có hơn 40 trường có tỷ lệ chọi dưới 1, như THPT Nguyễn Văn Linh (1/0,18), tuyển 675 chỉ tiêu nhưng chỉ có 121 thí sinh đăng ký, THPT Nguyễn Văn Tăng (1/0,25), tuyển 1.125 nhưng chỉ có 286 thí sinh đăng ký.

Ngoài ra, TP.HCM có 4 trường THPT chuyên thì trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tỷ lệ chọi cao nhất 1 chọi 7, tiếp đến là trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1/4,8; THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương cũ) 1/3,35; THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) 1/2,52.

Ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập. Theo đó, trong tổng số 169.080 học sinh lớp 9 toàn Thành phố, có hơn 151.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 (khoảng 89%), trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh khoảng hơn 118.500.

Từ ngày 4/5 đến 17h ngày 8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng có thể thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký và không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh khác như chuyên hay tích hợp hoặc huỷ hồ sơ.

Năm học 2025-2026 TP.HCM có hơn 169.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng 42.734 em so với năm trước. Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6 với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng. Học sinh tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: Tỷ lệ chọi lớp 10 TP.HCM Nguyện vọng 1 THPT Bùi Thị Xuân Trần Đại Nghĩa Trường chuyên Chỉ tiêu tuyển sinh 169.000 học sinh lớp 9 Điều chỉnh nguyện vọng Kỳ thi 1-2/6
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM chuẩn bị kỳ thi lớp 10 an toàn, giảm ùn tắc
TP.HCM chuẩn bị kỳ thi lớp 10 an toàn, giảm ùn tắc

VOV.VN - Chiều 23/4, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội của TP.HCM, đại diện các sở ngành thông tin về tình hình chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tiến độ xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn.

TP.HCM chuẩn bị kỳ thi lớp 10 an toàn, giảm ùn tắc

TP.HCM chuẩn bị kỳ thi lớp 10 an toàn, giảm ùn tắc

VOV.VN - Chiều 23/4, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội của TP.HCM, đại diện các sở ngành thông tin về tình hình chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tiến độ xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn.

Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao
Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao

VOV.VN - Không còn học tủ, đề Ngữ văn nay dùng ngữ liệu mới, đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy và kỹ năng thay vì trí nhớ. Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi lớp 10, theo thầy Vũ Thanh Hòa, Trường THPT Thăng Long, ôn tập hiệu quả không nằm ở học vẹt mà ở việc hệ thống dạng bài và rèn kỹ năng viết.

Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao

Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao

VOV.VN - Không còn học tủ, đề Ngữ văn nay dùng ngữ liệu mới, đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy và kỹ năng thay vì trí nhớ. Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi lớp 10, theo thầy Vũ Thanh Hòa, Trường THPT Thăng Long, ôn tập hiệu quả không nằm ở học vẹt mà ở việc hệ thống dạng bài và rèn kỹ năng viết.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10
TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

VOV.VN - Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

VOV.VN - Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục