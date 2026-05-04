Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở TP.HCM cao nhất 1/2,84

Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng đăng ký ở 165 trường (không gồm các trường chuyên, lớp tích hợp), 10 trường có tỷ lệ chọi cao: THPT Bùi Thị Xuân (1/2,84), THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (1/2,79), THPT Thủ Đức (1/2,57), THPT Lê Trọng Tấn (1/2,45), THPT Mạc Đĩnh Chi (1/2,35), trường THPT Nguyễn Hữu Huân (1/2,35), THPT Dĩ An (1/2,34), THPT Trịnh Hoài Đức (1/2,32), THPT Lê Quý Đôn (1/2,31), Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM (1/2,31).

Thí sinh thi lớp 10 năm 2025

Số liệu này cũng cho thấy có hơn 40 trường có tỷ lệ chọi dưới 1, như THPT Nguyễn Văn Linh (1/0,18), tuyển 675 chỉ tiêu nhưng chỉ có 121 thí sinh đăng ký, THPT Nguyễn Văn Tăng (1/0,25), tuyển 1.125 nhưng chỉ có 286 thí sinh đăng ký.

Ngoài ra, TP.HCM có 4 trường THPT chuyên thì trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tỷ lệ chọi cao nhất 1 chọi 7, tiếp đến là trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1/4,8; THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương cũ) 1/3,35; THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) 1/2,52.

Ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập. Theo đó, trong tổng số 169.080 học sinh lớp 9 toàn Thành phố, có hơn 151.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 (khoảng 89%), trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh khoảng hơn 118.500.

Từ ngày 4/5 đến 17h ngày 8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng có thể thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký và không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh khác như chuyên hay tích hợp hoặc huỷ hồ sơ.

Năm học 2025-2026 TP.HCM có hơn 169.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng 42.734 em so với năm trước. Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6 với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng. Học sinh tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.