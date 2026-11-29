Trong 83 gương thủ khoa tiêu biểu, có 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là Thành phố gắn tuyên dương với định hướng phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ. Các gương thủ khoa được tuyên dương là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục được quan tâm, kết nối, giới thiệu tham gia Đề án số 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP.HCM giai đoạn 2020 - 2035.

83 thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp năm 2026 được TP.HCM vinh danh

Trịnh Đăng Thi, thủ khoa đầu ra Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (nay là Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM), cho biết danh hiệu đạt được là thành quả của quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện suốt 3 năm tại trường. Đây cũng là động lực để Thi tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và hướng đến những đóng góp thiết thực trong học tập cũng như công việc sau này.

"Qua đây em cũng cảm thấy vinh dự và hạnh phúc vì được học tập tại môi trường này, nhờ sự chăm sóc của thầy cô chu đáo. Từ đó em có thể phát huy được khả năng sáng tạo của mình, tương lai em sẽ còn tiếp tục theo đổi trình độ đại học và thạc sĩ", Thi nói.

Các thủ khoa tốt nghiệp được vinh danh năm 2026

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố cũng đang triển khai các đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị thành phố. Qua khảo sát, hiện có khoảng 200 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2026 bày tỏ nguyện vọng làm việc tại thành phố và các đơn vị tiếp tục khảo sát thêm để có phương án tuyển dụng phù hợp.

Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, TP.HCM sẵn sàng đón nhận những người trẻ tài năng, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực và phát huy trí tuệ. Thành phố sẽ dành những điều tốt nhất, những chính sách tốt nhất để có nguồn nhân lực chất lượng cao, những nhân tài có điều kiện phát triển và đóng góp không chỉ cho thành phố, mà còn khu vực phía Nam và cả đất nước.

"Chúng tôi mong các bạn thủ khoa đầu ra hôm nay, cho dù làm việc ở đơn vị, vị trí địa phương nào, khu vực địa lý nào của thế giới, hãy dành sự quan tâm cho TP.HCM, dành tình cảm cho thành phố để đóng góp công sức, trí tuệ, bằng khả năng của các bạn cho sự phát triển của Thành phố", ông Lê Quốc Phong nói.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại lễ vinh danh

Đối với các thủ khoa đầu vào, lãnh đạo Thành phố kỳ vọng các bạn tiếp tục xem TP.HCM là môi trường tốt để thể hiện được hết khả năng của mình, tiếp tục tích lũy tri thức.

Các thủ khoa tốt nghiệp nhân bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ khoa đầu vào đươc vinh danh

83 thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp năm 2026 được TP.HCM vinh danh