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Trao hơn 100 học bổng "Xây nền ước mơ" cho con em công nhân môi trường, thoát nước

Thứ Bảy, 20:21, 26/09/2026
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VOV.VN - Hơn 100 con em công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Đà Nẵng vừa được trao học bổng “Xây nền ước mơ”, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chiều 26/9, tại Đà Nẵng, Báo Nhân Dân, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Saigon Times Foundation cùng các đối tác tổ chức Chương trình học bổng "Xây nền ước mơ" tại thành phố Đà Nẵng. Chương trình trao  hơn 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng kèm giấy khen tặng con em công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng.

trao hon 100 hoc bong xay nen uoc mo cho con em cong nhan moi truong, thoat nuoc hinh anh 1
Các em học sinh nhận học bổng "Xây nền ước mơ" 2026

Các suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà là sự ghi nhận, động viên tinh thần những công nhân thường xuyên nạo vét cống ngầm, trắng đêm khơi thông dòng chảy mùa mưa bão.

Đây là năm thứ 2, chương trình "Xây nền ước mơ" được tổ chức, mở rộng quy mô lên 600 suất học bổng trên cả nước, trong đó 250 suất dành tặng con em công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

trao hon 100 hoc bong xay nen uoc mo cho con em cong nhan moi truong, thoat nuoc hinh anh 2
Đại diện Ban Tổ chức trao học bổng tặng các em học sinh

Em Võ Nguyễn Y Thảo, học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng bày tỏ vui mừng khi lần đầu nhận học bổng từ chương trình: “Cảm xúc của em rất là vui. Trước giờ em chưa bao giờ nhận được món quà ý nghĩa như vậy. Em thấy chương trình này rất ấm áp và ý nghĩa, ghi nhận những cố gắng của con vào năm học vừa qua, và cũng cho con thấy được những đóng góp to lớn mà thầm lặng của ba mẹ con”.

Long Phi/ VOV-Miền Trung
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