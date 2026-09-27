Dân quân ngâm mình trong nước cứu lúa ngập giúp người dân Cà Mau

Trước nguy cơ mất trắng, lực lượng bộ đội địa phương tại xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau đã ra quân, cùng bà con gặt từng bó lúa để giảm thiểu thiệt hại.

Cứu lúa giữa biển nước

Mưa dầm nhiều ngày qua làm một phần lúa Hè – Thu tại xã Khánh Hưng bị ngập úng. Cánh đồng lúa hơn chục công của gia đình ông Trần Văn Tợ (ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng) ngập nước đến lưng người. Nước ngập quá sâu khiến máy gặt đập liên hợp không thể vận hành, buộc phải gặt tay thủ công nhưng nhân công tại địa phương không có.

Dân quân tự vệ xã Khánh Hưng ra quân gặp lúa ngập tiếp dân.

Những ngày qua nỗi lo mất trắng vụ mùa hằn rõ trên gương mặt ông Tợ. Khi nhận được tin, lực lượng dân quân tự vệ xã sẽ đến hỗ trợ gia đình gặt lúa, ông có được niềm an ủi. Sự có mặt kịp thời của những người lính không chỉ giúp tiến độ thu hoạch nhanh hơn mà còn làm ấm lòng người dân vùng ngập lụt.

"Tới ngày thu hoạch thì lại gặp mưa bão, lúa bị hư hại khoảng 70%. Đợt mưa này quá lớn khiến nước ngập tràn cả đường đi nên không thể bơm thoát nước ra được, máy cắt cũng không xuống ruộng được. Nhờ các anh em lực lượng đến phụ giúp, hỗ trợ gặt tay. Mọi người hỗ trợ rất nhiệt tình, tôi thật sự rất cảm ơn", ông Tợ chia sẻ.

Tại ấp Nhà Máy B, có gần 50 ha lúa đang kỳ thu hoạch chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt. Hiện hơn 30 lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng đã ra quân cắt lúa để giảm bớt thiệt hại cho bà con.

Trong 2 ngày cuối tuần 26-27/9, hơn 30 lực lượng hỗ trợ gặt 3ha lúa cho người dân ấp Nhà Máy B.

Chị Võ Phương Duy, Ấp Đội trưởng ấp Nhà Máy B, cho biết: "Trên địa bàn có một vài hộ dân bị ngập lụt, lúa bị đổ ngã và lún sâu. Trước những khó khăn của bà con, Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng đã huy động lực lượng dân quân thường trực và dân quân tự vệ tại chỗ ra quân hỗ trợ. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, anh em đều nỗ lực hết mình phục vụ bà con, quyết tâm đưa lúa lên bờ nhanh nhất để bà con thu hoạch sớm và đạt hiệu quả tốt nhất".

Chạy đua với thời tiết

Hình ảnh những người lính dân quân ngâm mình dưới nước, gặt từng bông lúa, bê từng bó vào đến sân nhà đã trở thành tựa đỡ tinh thần cho bà con nông dân Khánh Hưng lúc khó khăn. Đại úy Bùi Văn Mãi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng, cho biết dự kiến trong hai ngày cuối tuần (26 và 27/9), lực lượng dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ phối hợp cùng các đoàn thể xã sẽ tập trung cắt lúa hỗ trợ cho 2 hộ dân với diện tích khoảng 3ha.

"Trong thời chiến, nhân dân nuôi bộ đội để đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Đến thời bình, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, trước những diễn biến bất thường của thiên tai, thời tiết, lực lượng quân sự luôn quan tâm, chủ động hỗ trợ bà con. Dù là ngày nghỉ nhưng anh em đều rất vui vẻ, nhiệt tình tham gia thu hoạch lúa giúp dân. Trong quá trình làm việc, ai cũng cẩn thận từng chút để hạn chế tối đa thất thoát, từ khâu cắt đến khâu vận chuyển lúa về nhà cho bà con đều giữ gìn cẩn thận", Đại úy Mãi, cho biết thêm.

Hoạt động thể hiện cho sự gắn bó tình quân dân.

Thông tin về tình hình địa phương, ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, cho biết trên địa bàn còn hơn 1.700 ha lúa chưa thu hoạch. Đợt mưa kéo dài những ngày qua làm mực nước trên sông và trong nội đồng đều tăng rất nhanh. Một số hộ cắt lúa không kịp bị ngập sâu, máy móc không thể tiếp cận. Ngoài cử lực lượng đến trực tiếp hỗ trợ, chính quyền cũng vận động bà con gia cố bờ bao, chủ động bơm tát nước. Xã cũng kiến nghị, cơ quan chuyên ngành vận hành liên tục các trạm bơm có sẵn và cần đầu tư thêm để đảm bảo tiêu thoát nước, giảm thiểu, tránh thiệt hại trong những vụ mùa tiếp theo.

Theo thống kê từ Sở NN-MT Cà Mau, từ ngày 19-25/9, toàn tỉnh có 6.866 ha lúa Hè – Thu bị ngập úng, ngã đổ; hơn 11.000 ha lúa - tôm mới gieo sạ bị ngập sâu. Mưa lũ cũng làm hơn 167 ha rau màu, 224 ha chuối và hơn 5.450 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị nước tràn bờ, nguy cơ thất thoát rất lớn. Ngoài ra, thiên tai còn làm 12 căn nhà bị sập, tốc mái.

Thiệt hại do mưa lớn gây ra là đáng kể đối với nông dân đến ký thu hoạch.

Tại cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình thiệt hại vào sáng 26/9, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhận định, trong những ngày tới địa phương sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt triều cường mạnh, nguy cơ ngập sâu kéo dài ở các vùng trũng thấp.

Ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các xã, phường phải cử ngay lực lượng xuống địa bàn khơi thông dòng chảy, vận hành hết công suất các cống, trạm bơm để tiêu thoát nước cứu lúa và hoa màu. Với diện tích lúa Hè Thu chín muộn, cần huy động tối đa máy móc và lực lượng hỗ trợ gặt sớm; đồng thời hướng dẫn bà con điều chỉnh lịch gieo sạ, vệ sinh chuồng trại và quản lý ao nuôi để phòng ngừa dịch bệnh sau khi nước rút.