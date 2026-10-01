Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Sông Mã (Sơn La)

Trước đó, từ nguồn tin của người dân bản Cang Kiểng về việc hai chiến sĩ được bộ đội an táng trong những năm kháng chiến, ngày 27/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La tổ chức tìm kiếm và quy tập được hai bộ hài cốt.

Các lực lượng chức năng thu nhận được một số phần xương như xương sọ, xương ống chân, xương tay, răng cùng một số di vật liên quan, trong đó có mảnh đạn. Mẫu sinh phẩm đã được lấy để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sông Mã, Sơn La

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, hai hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho chính quyền xã Sông Mã tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã theo đúng nghi thức.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tìm kiếm, quy tập và an táng hai hài cốt liệt sĩ thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân Sơn La trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các liệt sĩ trở về yên nghỉ bên đồng đội.