Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại khu vực Thành Cổ Quảng Trị

Tham dự lễ truy điệu có bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thực hiện nghi lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trong khu vực Thành Cổ Quảng Trị và các điểm lân cận trên địa bàn phường Quảng Trị.

An táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị

Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ về yên nghỉ bên đồng đội. Đặc biệt, trong số hài cốt được quy tập lần này có các hài cốt liệt sĩ được an táng trong mộ tập thể.

Tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị là nơi yên nghỉ của 765 anh hùng liệt sĩ, nay tiếp tục đón những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về trong vòng tay đồng đội.