Truy tìm tung tích một trẻ em bị đuối nước tại sông Trà Lọt ở Đồng Tháp

Theo Công an xã Cái Bè, vào 16 giờ ngày 17/7, em Nguyễn T.N. (sinh năm 2019, ngụ ấp 4, xã Cái Bè) đang tắm tại chân cầu Trà Lọt, sông Trà Lọt thì không may bị đuối nước. Dòng nước chảy xiết khiến nạn nhân mất tích.

Tỉnh Đồng Tháp có nhiều sông rạch nên vấn đề phòng chống tai nạn do đuối nước cần được quan tâm

Nhận tin báo, công an xã Cái Bè phối hợp các lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích nạn nhân. Công an xã Cái Bè thông báo đến các đơn vị chức năng và người dân để tiếp tục truy tìm em Nguyễn T.N. mất tích với đặc điểm khi tắm sông: không mặc áo, mặc quần thun dài màu xanh dương.

Tỉnh Đồng Tháp có hệ thống sông, rạch chằng chịt. Thời gian gần đây, đã xảy ra nhiều vụ đuối nước đối với trẻ em. Do đó, vấn đề phòng ngừa tai nạn, thương tích do đuối nước cần được cộng đồng quan tâm; trong đó, giải pháp cần thiết là trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em.