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Cải chính

Truyền thông chính sách phải đi trước, tránh khoảng trống thông tin

Thứ Năm, 17:25, 01/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (1/10), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác truyền thông chính sách và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026.

 

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh này, truyền thông chính sách cần được thực hiện chủ động, kịp thời ngay từ quá trình xây dựng chính sách đến tổ chức thực hiện, thay vì chỉ tuyên truyền sau khi văn bản được ban hành.

Theo bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ, chính xác, đúng thẩm quyền góp phần định hướng dư luận, hạn chế khoảng trống thông tin, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã chuyển từ bị động sang chủ động trong cung cấp thông tin, tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, xây dựng chuyên trang, chuyên mục và đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số.

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Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như cung cấp thông tin chưa đầy đủ; việc phát ngôn có lúc còn chậm, thiếu thống nhất; một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời rà soát, ban hành quy chế phát ngôn theo quy định mới. Công tác phối hợp liên ngành, kỹ năng truyền thông số và xử lý khủng hoảng truyền thông, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính cần được tăng cường hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về trách nhiệm của người đứng đầu, người phát ngôn; việc ban hành và thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quy trình làm việc với báo chí; quy trình xử lý các vụ việc đột xuất, vấn đề được dư luận quan tâm, bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, không để phát sinh khoảng trống thông tin.

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Đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác truyền thông chính sách và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026

Các đại biểu cũng thảo luận về cơ chế phối hợp trong xử lý những vụ việc liên quan nhiều cơ quan, đơn vị; cung cấp thông tin trên môi trường số; theo dõi, xử lý thông tin báo chí phản ánh và ý kiến của người dân; đồng thời trao đổi về việc nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông tại xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Công tác truyền thông chính sách và cung cấp thông tin phát ngôn cho báo chí là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết của các cơ quan hành chính nhà nước, làm sao để người dân hiểu được các chủ trương, chính sách, tạo được sự đồng thuận xã hội thì việc truyền thông đối với các cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu cấp bách đặt ra. Đặc biệt, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của người đứng đầu trong việc hiểu chủ trương truyền thông chính sách là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan báo chí là kênh đồng hành để đưa các chủ trương chính sách của chính quyền địa phương đi vào cuộc sống”.

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Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

VOV.VN - Hôm nay (25/9), tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo“Giới thiệu, kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp: Giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh”.

Tuyết Lê - Tuệ Nhi VOV-Miền Trung
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