Từ 15/5, có thể đổi, trả vé tàu trực tuyến mà không cần ra ga

Thứ Sáu, 11:47, 15/05/2026
VOV.VN - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng đổi vé, trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử từ 0h00’ ngày 15/5/2026. Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ đây có thể thao tác nhanh chóng, thuận tiện ngay trên website bán vé chính thức dsvn.vn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của tính năng đổi vé, trả vé trực tuyến là tính thuận tiện, bảo mật và tiết kiệm thời gian. Hành khách có thể chủ động thay đổi chuyến đi khi phát sinh công việc đột xuất, dễ dàng lựa chọn hành trình mới phù hợp hơn.

Đáng chú ý, mọi giao dịch đều được xác thực bằng mã OTP qua số điện thoại đã đăng ký khi mua vé, bảo đảm an toàn cho tài khoản và thông tin của người dùng.

Hiện nay, tính năng này cho phép hành khách thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu, được áp dụng đối với vé cá nhân mua và thanh toán trực tuyến, hoặc thanh toán qua VietQR bằng tài khoản ngân hàng (trừ ví điện tử) tại các cửa bán vé. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Mỗi vé chỉ được đổi 01 lần duy nhất và phải giữ nguyên thông tin hành khách cũng như hành trình (ga đi, ga đến).

Mức phí đổi vé là 20.000 đồng/vé/lần, riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng phí đổi vé là 10.000đ/vé/lần. Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đã đổi, sẽ áp dụng mức phí 30% giá trị của vé trả.

Trước đó, ngành Đường sắt đã triển khai tính năng trả vé trực tuyến qua email và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hành khách nhờ sự thuận tiện, nhanh chóng và chủ động mọi lúc, mọi nơi.

Việc liên tục nâng cấp và bổ sung các tính năng mới trên hệ thống bán vé điện tử cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác điều hành và kinh doanh. Các tính năng mới không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho hành khách mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông văn minh, hiện đại và tiện ích.

HƯỚNG DẪN ĐỔI:TRẢ VÉ TRÊN WEBSITE XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn các bước đổi vé, trả vé tàu trực tuyến

Quý khách truy cập website chính thức dsvn.vn, chọn mục “Đổi, trả vé” và thực hiện theo quy trình gồm 4 bước:

Bước 1: Chọn đổi vé/ trả vé       

Nhập thông tin vé, hệ thống sẽ tự động kiểm tra điều kiện đổi, trả. Nếu đủ điều kiện, màn hình sẽ hiển thị chức năng cho phép đổi, trả vé kèm thông tin về phí đổi vé và số tiền chênh lệch (nếu có).

Bước 2: Xác nhận thông tin

Hành khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin vé mới và nhấn xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đã dùng khi mua vé (phí 1.000 đồng/tin nhắn) hoặc qua email (miễn phí).

Bước 3: Xác nhận đổi vé

Hành khách nhập mã OTP vào hệ thống để xác thực yêu cầu đổi vé.

Mỗi mã OTP có hiệu lực trong 60 giây, quý khách cần nhanh chóng xác nhận mã OTP để tránh hết hạn giữ vé chờ thanh toán.

Bước 4: Hoàn tất

Sau khi xác thực OTP thành công, hệ thống sẽ ghi nhận thay đổi và gửi thông báo hoàn tất giao dịch tới hành khách qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký.

Đối với vé được mua trực tiếp tại quầy, khi muốn đổi vé, quý khách vui lòng đến nhà ga gần nhất để được nhân viên bán vé hỗ trợ. Quý khách cần mang theo giấy tờ tùy thân của người đi tàu (hoặc người mua vé), thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách.

PV/VOV-Giao thông
