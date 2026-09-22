Nước dâng cao tại một số khu vực khiến phương tiện lưu thông chậm, có thời điểm xảy ra ách tắc giao thông. Người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhất là tại những đoạn đường nước ngập sâu.
Đến trưa 22/9, mưa lớn vẫn tiếp tục. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ và đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai
Thứ Ba, 15:41, 22/09/2026
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 21/9 đến nay khiến nước lũ từ thượng nguồn tràn về khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cũ), làm nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.