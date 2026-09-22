Mưa lớn gây ngập lụt tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

Nước dâng cao tại một số khu vực khiến phương tiện lưu thông chậm, có thời điểm xảy ra ách tắc giao thông. Người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhất là tại những đoạn đường nước ngập sâu.

Đến trưa 22/9, mưa lớn vẫn tiếp tục. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ và đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Miền Trung và Nam bộ: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng VOV.VN - Ứng phó mưa lớn, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện đề nghị các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động các giải pháp ứng phó.

Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

Thứ Ba, 15:41, 22/09/2026

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 21/9 đến nay khiến nước lũ từ thượng nguồn tràn về khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cũ), làm nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.