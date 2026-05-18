Tự hào truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng

Thứ Hai, 18:21, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trải qua 85 năm kể từ ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc tại Pác Bó, hình ảnh và tư tưởng của Người vẫn luôn hiện hữu trong đời sống của đồng bào các dân tộc Cao Bằng. Phát huy truyền thống ấy, Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực.

Cách đây đúng 85 năm, vào mùa xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc tại Pác Bó, Cao Bằng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Sự kiện lịch sử ấy không chỉ mở ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam mà còn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng đồng bào các dân tộc Cao Bằng. Đến hôm nay, tại Pác Bó, những câu chuyện về Bác Hồ vẫn được gìn giữ, truyền lại qua nhiều thế hệ như một phần ký ức thiêng liêng của quê hương cách mạng.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người dân cùng nhìn lại những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người

Tại xã Trường Hà, nhiều năm qua, các trường học thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống. Cô giáo Đàm Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Pác Bó cho biết, việc giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh nơi quê hương cách mạng luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Với ngôi trường tại quê hương cách mạng, việc định hướng cho các em giữ gìn truyền thống cách mạng là trách nhiệm hết sức quan trọng.

Trong những năm qua và các năm học tiếp theo, trong các ngày lễ, nhà trường tổ chức cho các em dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động để các em nhớ ơn về Bác; tổ chức các hoạt động đi tham quan cột mốc 108 với học sinh THCS, còn với các em tiểu học thì tổ chức các cuộc hát, vẽ tranh về Bác, vệ sinh quanh khu di tích…

"Các hoạt động này hết sức có ý nghĩa với các em. Là một người con sinh sống tại nơi quê hương cách mạng thì trước tiên phải biết ơn đối với Bác Hồ, phải có trách nhiệm xây dựng quê hương, giáo dục cho các em truyền thống yêu nước lâu đời. Vì vậy, các em đều rất tự hào khi được sống và học tập tại 1 ngôi trường nơi quê hương cách mạng", cô Đàm Thị Luyến chia sẻ.

Tại xã Trường Hà, nhiều năm qua, các trường học thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống.

Không chỉ trong trường học, việc học và làm theo Bác thời gian qua đã trở thành phong trào sâu rộng trong đời sống xã hội tại Cao Bằng. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động cụ thể gắn với thực tiễn địa phương. Trong đó, tuổi trẻ Cao Bằng là lực lượng tham gia tích cực với hàng nghìn hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 7.700 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 300.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng nguồn lực trên 50 tỷ đồng; triển khai 165 công trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng 5 cầu dân sinh và hỗ trợ gần 1.000 hộ dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo chị Nông Thị Diệp, Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng, việc học và làm theo Bác đang được tuổi trẻ cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực: Tuổi trẻ Cao Bằng học Bác từ nhận thức, bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã lựa chọn.

Từ khi Bác chọn Cao Bằng làm nơi đặt nền móng đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, mảnh đất biên cương này đã trở thành địa chỉ đỏ gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Học Bác từ phong cách làm việc khoa học, tận tụy, gần dân và sát cơ sở, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác, sâu sát thực tiễn, được cụ thể hóa bằng tác phong làm việc dân chủ, kỷ cương, nói đi đôi với làm. Học Bác qua hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Học Bác trong rèn luyện đạo đức, lối sống tinh thần nêu gương của cán bộ đoàn, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành tiêu chí tự soi, tự sửa, là chuẩn mực trong hành vi, lời nói và phong cách ứng xử hàng ngày. Đồng thời học Bác gắn với khát vọng cống hiến, xây dựng thế hệ trẻ Cao Bằng phát triển toàn diện, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần bồi dưỡng lớp thanh niên Cao Bằng có lý tưởng, có bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và trách nhiệm với quê hương đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Từ khi Bác chọn Cao Bằng làm nơi đặt nền móng đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, mảnh đất biên cương này đã trở thành địa chỉ đỏ gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Đối với người dân Cao Bằng, sự kiện Bác Hồ về nước qua cột mốc 108 năm 1941 không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực tinh thần to lớn để địa phương tiếp tục đoàn kết, phát triển. 

Với Cao Bằng, niềm tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng không chỉ được gìn giữ trong ký ức lịch sử mà còn đang tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể trong lao động, học tập và xây dựng quê hương hôm nay.

Ông Hà Ngọc Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng bày tỏ: “Người Cao Bằng rất tự hào là thay mặt nhân dân cả nước đón Bác Hồ về và bảo vệ Bác cùng các đồng chí Trung ương trong những ngày đầu cách mạng. Và chính từ đây phong trào cách mạng đã phát triển về xuôi rồi dẫn đến Cách mạng tháng Tám thành công và tiếp tục những thắng lợi tiếp theo trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cho nên, người Cao Bằng rất tự hào. Không những vậy mà cũng tự hào nữa là Cao Bằng được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận là quê hương thứ hai của mình. Những điều vinh dự đó chỉ riêng Cao Bằng mới có. Niềm tự hào là ngọn lửa cách mạng được Bác nhen nhóm từ Cao Bằng đã lan tỏa khắp đất nước và dẫn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đấy là niềm tự hào của người Cao Bằng, nhân dân Cao Bằng”.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người dân cùng nhìn lại những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Với Cao Bằng, niềm tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng không chỉ được gìn giữ trong ký ức lịch sử mà còn đang tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể trong lao động, học tập và xây dựng quê hương hôm nay.

Cao Bằng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
VOV.VN -Từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đến chất lượng dịch vụ, Cao Bằng đang hướng tới một hệ thống y tế ngày càng hiện đại và hiệu quả hơn, góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết số 72- NQ/TW Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh rà soát toàn bộ đất đai, tài sản công bỏ hoang; lập danh mục dự án chậm triển khai, xử lý cụ thể từng dự án; phấn đấu quý II giải quyết tối thiểu 70% vướng mắc tồn đọng, quyết tâm không để tình trạng "biết vướng nhưng không ai chịu tháo gỡ".

VOV.VN - Ngày 30/3, UBND tỉnh Cao Bằng sơ kết thực hiện Đề án tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941–28/1/2026). VOV Đông Bắc vinh dự nhận 3 Bằng khen trong đợt cao điểm tuyên truyền này.

