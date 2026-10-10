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Từ mất mát sau đại dịch Covid-19 đến hành trình vun đắp tương lai trẻ em

Thứ Bảy, 18:29, 10/10/2026
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VOV.VN - Từ 35 thành viên ban đầu trong những ngày dịch Covid-19, Quỹ Hạt giống nhỏ (S-seeds) đã hỗ trợ hàng trăm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chú trọng rèn luyện nhân cách, kỹ năng và tạo nền tảng để các em tự lập.

Khởi đầu từ sự chung tay của 35 thành viên trong những ngày giãn cách vì đại dịch COVID-19 năm 2021, Quỹ Hạt giống nhỏ (S-seeds) đã phát triển thành một cộng đồng gần 100 thành viên, đồng hành với trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại các mái ấm và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập S-seeds ngày 10/10 tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng để phát triển bền vững, trẻ em cần được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, bằng tình yêu thương và sự chăm sóc lâu dài. Từ những nền tảng ấy, các em không chỉ trưởng thành mà còn có thể trở thành những người sống có ích, tiếp tục lan tỏa yêu thương và đóng góp cho cộng đồng.

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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Kiều Anh

Hiện nay, nguồn quỹ hỗ trợ không chỉ dành cho học phí mà còn gồm bảo hiểm y tế, sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập và những nhu cầu thiết yếu. Song song đó, S-seeds triển khai chương trình “Xây dựng và Rèn luyện Nhân cách”, tập trung vào ba nền tảng Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực.

Bà Hà Thủy - Phó Giám đốc điều hành kiêm Trưởng Ban đào tạo của S-seeds cho biết: "Đến nay, chúng tôi đã đồng hành cùng các em được 5 năm. Không chỉ hỗ trợ về học phí, chúng tôi còn triển khai các chương trình rèn luyện nhân cách, đào tạo kỹ năng thiết thực, giúp các em có thêm hành trang vững vàng cho những chặng đường phía trước".

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Chị Hà Thủy - Phó Giám đốc điều hành kiêm Trưởng Ban đào tạo của S-seeds (giữa). Ảnh: Kiều Anh

Với S-seeds, việc hỗ trợ trẻ được mở rộng từ học tập sang những kỹ năng cần thiết trong đời sống. Các em được tham gia những hoạt động về lòng biết ơn, yêu thương, đọc sách, giao tiếp, quản lý thời gian, làm chủ cảm xúc và định hướng nghề nghiệp.

Bà Thu Hà đến từ Mái ấm Hoa hồng cho biết, những thay đổi không chỉ thể hiện ở kết quả học tập mà còn trong cách ứng xử của trẻ. 

"Qua quá trình đồng hành cùng S-seeds, tôi nhận thấy các em có nhiều tiến bộ, ngày càng ngoan hơn. Về nhân cách, các em cũng có những thay đổi tích cực, biết kính trọng người lớn và sống biết ơn", bà Thu Hà cho hay.

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Các "hạt giống" xuất sắc của S-seeds. Ảnh: Kiều Anh

Với những trẻ được hỗ trợ, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở học phí hay những món quà được trao, mà còn ở cảm giác có người đồng hành và lắng nghe. Thu Hương đến từ Mái ấm Hoa hồng chia sẻ: "S-Seed không chỉ đến rồi rời đi, mà luôn ở lại, đồng hành cùng chúng con và trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc. S-Seed dạy chúng con biết yêu thương, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi và luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, để nhận ra rằng cuộc sống vốn không hề đen tối hay xám xịt như mình từng nghĩ".

Sau 5 năm, S-seeds tiếp tục đặt trọng tâm vào chất lượng thay vì mở rộng số lượng, với mục tiêu giúp các “hạt giống nhỏ” có thêm kiến thức, kỹ năng và nghị lực để từng bước tự lập, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Ngày 10/10/2021, giữa thời điểm đất nước còn chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Quỹ hạt giống nhỏ  (S-seeds) được thành lập từ sự chung tay của 35 thành viên với mong muốn đồng hành cùng những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em chịu nhiều mất mát sau đại dịch. Ngày 08/09/2022, Quỹ Hạt giống nhỏ chính thức được cấp giấy phép thành lập.

Trải qua 5 năm hoạt động, từ 57 hạt giống nhỏ đầu tiên, Quỹ đã từng bước mở rộng các chương trình học bổng, chăm sóc đời sống, rèn luyện nhân cách và kỹ năng. Có thời điểm 150 em được nhận học bổng; các chương trình đã hỗ trợ hơn 500 trẻ em tại 8 mái ấm và hơn 80 gia đình. Hiện nay, Quỹ định hướng phát triển chiều sâu và chất lượng nên duy trì 100 suất học bổng mỗi năm và tiếp tục đồng hành cùng 353 Hạt giống nhỏ tại 6 mái ấm và 53 gia đình. 

 

Kiều Anh/VOV-TPHCM
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