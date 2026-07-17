Từ nỗi đau rỉ máu đến những bức tranh toả sáng của cậu bé "độc lạ Bình Dương"

Hôm nay (17/7), tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026, khép lại mùa giải đầu tiên sau hơn 3 tháng phát động.

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" đã nhận được hơn 48.000 bài dự thi từ học sinh, sinh viên trên cả nước. Không chỉ tạo nên một mùa giải có sức lan tỏa sâu rộng, cuộc thi còn trở thành diễn đàn giàu ý nghĩa, nơi những câu chuyện về tình yêu gia đình, nghị lực sống và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ được cất lên, lắng nghe và sẻ chia.

Vượt qua hàng chục ngàn thí sinh tham dự cuộc thi, em Đinh Bình Dương (ở Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ) – đã xuất sắc giành giải Nhất với bài viết “Cậu bé độc lạ Bình Dương” vẽ cuộc đời, tô màu cho ngày mai”.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (trái ảnh) và ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (phải ảnh) và trao giải Nhất cho em Đinh Bình Dương (Phú Thọ).

Trong bài viết của bình, Dương kể: "Em tên là Đinh Bình Dương, ngay từ khi sinh ra em đã là một đứa trẻ “độc lạ” hơn những bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ bởi cái tên Bình Dương của em luôn gắn liền với câu nói vui mà mọi người hay trêu “độc lạ Bình Dương”. Nhưng sự độc lạ của em không chỉ nằm ở cái tên, mà còn ở căn bệnh em mang theo từ khi chào đời - bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh.

Tuổi thơ của em không có những ngày tháng hồn nhiên như bao bạn khác, làn da của em rất mỏng manh, chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể khiến da phồng rộp, bong tróc và rỉ máu. Những vết thương cũ còn chưa kịp lành thì những vết thương mới lại xuất hiện. Đau đớn dường như trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em. Mỗi lần thay băng cho con, mẹ em lại quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt. Em còn nhỏ nên chưa hiểu hết nỗi lòng của mẹ.

Sau này lớn lên, em biết mẹ đau không kém gì em. Em đau trên da thịt còn mẹ đau trong tim, nỗi đau sẽ theo hai mẹ con em đến hết cuộc đời, kéo dài mãi mãi và chẳng bao giờ có điểm kết thúc".

Nhưng rồi một ngày đặc biệt đã đến, Dương được chị họ tặng một hộp bút màu, món quà giản dị nhưng cũng là món quà làm thay đổi cuộc đời em. Khi cầm những cây bút đủ sắc màu trên tay, em như được mở ra thế giới mới. Trong thế giới ấy không có bệnh tật, không có những vết thương đau đớn, không có những giọt nước mắt của mẹ, chỉ có màu sắc, niềm vui và những ước mơ. Em bắt đầu tập vẽ. Những nét vẽ đầu tiên còn vụng về và ngây ngô. Những bức tranh lúc ấy có thể chẳng đẹp trong mắt nhiều người, nhưng đối với em, đó là những bước chân đầu tiên trên hành trình tìm lại niềm tin cho chính mình.

Ngày qua ngày, em kiên trì tập luyện. Em vẽ khi vui, vẽ khi buồn, vẽ khi đau đớn. Có những lúc bàn tay rướm máu, có những lúc các ngón tay đau nhức đến mức không thể cầm bút thật chắc, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Bởi mỗi bức tranh hoàn thành đều giống như một lần em chiến thắng chính mình. Và điều kì diệu cũng đến, em nhận được đơn đặt hàng đầu tiên trong đời.

Dương chia sẻ: "Khi cầm số tiền đầu tiên kiếm được từ chính đôi bàn tay “độc lạ” của mình, em thấy vô cùng hạnh phúc. Đó không phải là số tiền lớn, nhưng đó là minh chứng rằng em có thể làm được một điều có ích cho cuộc sống. Lần đầu tiên em cảm thấy mình không chỉ là một bệnh nhân, cần được giúp đỡ mà còn là một người có thể tạo ra giá trị cho người khác".

Ước mơ được chứng minh rằng bệnh tật không thể ngăn cản con người theo đuổi đam mê, dù đôi tay em không còn được nguyên vẹn như bao người khác, dù cho hiện tại em chỉ còn hai ngón tay có thể cử động tốt, Dương vẫn không cho phép bản thân ngừng vẽ. Vẽ không còn đơn thuần là sở thích, vẽ đã trở thành một phần cuộc sống của của cậu bé Đinh Bình Dương.

Năm 2023 là một dấu mốc đặc biệt khi Dương đấu giá thành công bức tranh mang tên “Tình mẹ” và nhận được số tiền 15 triệu đồng. Em đã quyết định dành toàn bộ số tiền ấy để đóng góp cho quỹ Niềm tin - Quỹ hỗ trợ bệnh nhân “Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh” giống như em.

Ngồi trên chiếc xe lăn nhận giải Nhất cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em", Dương chia sẻ đã gửi tặng BTC bức tranh "Hướng dương trên vách đá" – một biểu tượng mãnh liệt về sự sống, mang ý nghĩa dù ở nơi hiểm hóc và tối tăm nhất, ánh sáng hy vọng vẫn luôn le lói.

Việc giành giải Nhất cuộc thi với câu chuyện của mình, Đinh Bình Dương đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Em không thể chọn cách mình được sinh ra nhưng em có thể chọn cách mình sống. Cuộc đời mỗi người giống như một bức tranh, dù có những khoảng màu tối đến đâu, chúng ta vẫn có thể tự tay tô thêm những gam màu tươi sáng.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, chia sẻ, 48.000 bài viết là 48.000 tâm hồn, 48.000 ước mơ, 48.000 góc nhìn về “ngày mai”. Nhưng điều đáng quý hơn cả những con số chính là sự lan tỏa của cuộc thi. Cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” đã không chỉ dừng lại ở các đô thị lớn. Cuộc thi đã “vượt núi, băng rừng”, đến được với các địa phương có nhiều vùng sâu, vùng xa như Lạng Sơn, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Nghệ An… Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của rất nhiều học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số như dân tộc Hà Nhì, Tày, Mông, Gia Rai, Chăm, Khmer, Khơ Mú.

BTC trao giải cho các tác giả

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi chia sẻ, điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với Ban giám khảo cuộc thi không chỉ ở số lượng bài dự thi kỷ lục mà là sự chân thành trong từng trang viết. Có những bài viết còn vụng về về câu chữ, trình bày chưa thẳng lối ngay hàng… nhưng lại khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thật trong cảm xúc.

“Có những bài viết không kể về những điều lớn lao, những khát vọng hào nhoáng mà chỉ là câu chuyện bình dị về một bữa cơm gia đình, về người mẹ tảo tần, người cha lặng lẽ, về một người thầy cô đã thay đổi cuộc đời các em, hay về những lần vấp ngã để học cách đứng lên. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên giá trị lan tỏa của cuộc thi, chạm sâu vào cảm xúc của người đọc.

Qua hàng chục nghìn bài viết, chúng tôi nhận thấy một thế hệ trẻ giàu lòng biết ơn, biết yêu thương, giàu nghị lực và đặc biệt luôn nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai. Dù mỗi em có xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm gặp gỡ của các em là khát vọng được học tập, được cống hiến, được trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, nhà báo Hồ Quang Lợi nói.

Từ hơn 48.000 bài dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn đăng tải hơn 450 tác phẩm trên Báo điện tử Dân Việt và chọn 100 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Do số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi vượt xa ngoài dự kiến, Ban Tổ chức đã hai lần điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên gần 350 triệu đồng.



Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải dành cho nhân vật tiêu biểu và 20 giải Chuyên đề. Bên cạnh 41 tác phẩm đoạt giải, Ban Tổ chức quyết định tặng phần thưởng cho 65 tác giả khác có bài dự thi xuất sắc, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.