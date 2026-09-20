Tuổi trẻ ra quân xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn ra mắt 5 đội hình trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các nhóm nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chuyển giao khoa học kỹ thuật; bảo vệ môi trường; hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng nông thôn.

Trung ương Đoàn ra mắt 5 đội hình trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 phần quà tặng gia đình chính sách, 20 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Nuôl và trao một tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho Trường THPT Trần Đại Nghĩa, xã Ea Nuôl. Tỉnh đoàn Đồng Tháp cũng trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc để xây dựng các tuyến đường cờ tại vùng sâu, vùng xa và 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk hiện có 51 trong tổng số 88 xã và 449 thôn, buôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn cần lựa chọn đúng địa bàn, xác định đúng việc người dân cần và theo công việc đến khi có kết quả; phát huy thế mạnh của thanh niên trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất và hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Trao quà tặng gia đình chính sách tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Vân Anh)

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây xanh; dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa các điểm ô nhiễm. Tổ chức khánh thành tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và tập huấn cho các đội hình trí thức trẻ. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh cũng được triển khai đồng loạt trên cả nước.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chương trình là dịp để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương bằng những việc làm cụ thể, góp phần cải thiện đời sống người dân, giữ gìn môi trường và xây dựng cộng đồng đoàn kết. Do đó, các hoạt động tình nguyện cần xuất phát từ nhu cầu của từng địa bàn, có người tiếp nhận và duy trì kết quả sau ra quân.

Khánh thành tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

“Các cấp bộ Đoàn cần bám sát Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch của địa phương để lựa chọn phần việc phù hợp. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tính liên tục của phong trào: công trình hoàn thành có người quản lý; cây trồng được chăm sóc; rác thu gom được chuyển giao xử lý; kiến thức, kỹ thuật được hướng dẫn phải giúp người dân áp dụng được. Kết quả cần được nhìn thấy trong đời sống hằng ngày của cộng đồng, được người dân ghi nhận và cùng duy trì”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.