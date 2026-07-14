English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuyên dương cán bộ, chiến sỹ mang sứ mạng nhân đạo cao cả từ Venezuela trở về

Thứ Ba, 20:07, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Venezuela trở về.

Thay mặt lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Thiếu tướng Dương Đức Hải gửi lời thăm hỏi ân cần, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quả cảm và những đóng góp của đoàn công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Venezuela. Thiếu tướng Dương Đức Hải trân trọng gọi các cán bộ, chiến sĩ là những "sứ giả hòa bình", những chiến binh Việt mang sứ mạng nhân đạo cao cả, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giàu lòng nhân ái trên trường quốc tế.

tuyen duong can bo, chien sy mang su mang nhan dao cao ca tu venezuela tro ve hinh anh 1
Thiếu tướng Dương Đức Hải phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, thảm họa động đất xảy ra tại Venezuela đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ dư chấn luôn thường trực, Đảng và Nhà nước đã quyết định cử đoàn công tác gồm lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế.

Thực hiện mệnh lệnh của Tổ quốc và tinh thần nhân đạo quốc tế, các thành viên đoàn công tác đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu hộ những người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ Việt Nam phát huy tính chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ của Venezuela và các quốc gia khác.

tuyen duong can bo, chien sy mang su mang nhan dao cao ca tu venezuela tro ve hinh anh 2
Thiếu tướng Dương Đức Hải tuyên dương đoàn làm nhiệm vụ nhân đạo tại Venezuela trở về (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Bên cạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn, các cán bộ, chiến sĩ còn tích cực động viên, chia sẻ, hỗ trợ người dân địa phương vượt qua mất mát sau thiên tai. Những hình ảnh tận tụy, kiên cường của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Venezuela và bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và truyền thống nhân văn của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đánh giá kết quả đợt công tác, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho rằng, những kinh nghiệm thực tiễn thu được từ nhiệm vụ hỗ trợ quốc tế tại Venezuela là tài sản quý báu đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục đề nghị các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện đợt công tác; rút ra bài học về tổ chức chỉ huy, phối hợp quốc tế và sử dụng trang thiết bị chuyên dụng trong điều kiện thảm họa phức tạp.

tuyen duong can bo, chien sy mang su mang nhan dao cao ca tu venezuela tro ve hinh anh 3
Các cá nhân làm nhiệm vụ từ Venezuela trở về được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên dương (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các phương án cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn; chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ; nghiên cứu, đề xuất đầu tư các phương tiện, thiết bị cứu hộ hiện đại, bảo đảm khả năng cơ động và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nước cũng như quốc tế.

Lãnh đạo Cục cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương dũng cảm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ để tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trước đó, sau khi xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela ngày 24/6/2026, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cử Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam sang hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 90 tấn hàng hóa cứu trợ, trong đó có 82 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và 42 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành trình của đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela
Hành trình của đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela

VOV.VN - Bắt đầu bằng mệnh lệnh từ trái tim, tinh thần sẻ chia và được thực hiện bằng ý chí và tình người, tại Venezuela, giữa những đổ nát sau thảm họa, cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, sẻ chia mất mát với người dân nước bạn.

Hành trình của đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela

Hành trình của đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela

VOV.VN - Bắt đầu bằng mệnh lệnh từ trái tim, tinh thần sẻ chia và được thực hiện bằng ý chí và tình người, tại Venezuela, giữa những đổ nát sau thảm họa, cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, sẻ chia mất mát với người dân nước bạn.

Venezuela sẽ luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam
Venezuela sẽ luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

VOV.VN - Hôm 9/7, tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto đã ra tận cầu thang máy bay tiễn Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi kết thúc xuất sắc sứ mệnh nhân đạo giúp Venezuela khắc phục thảm họa trận động đất kép ngày 24/6.

Venezuela sẽ luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Venezuela sẽ luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

VOV.VN - Hôm 9/7, tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto đã ra tận cầu thang máy bay tiễn Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi kết thúc xuất sắc sứ mệnh nhân đạo giúp Venezuela khắc phục thảm họa trận động đất kép ngày 24/6.

Những thời điểm khắc nghiệt khi cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela
Những thời điểm khắc nghiệt khi cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela

VOV.VN - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho rằng, tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Những thời điểm khắc nghiệt khi cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela

Những thời điểm khắc nghiệt khi cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela

VOV.VN - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho rằng, tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến Venezuela
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến Venezuela

VOV.VN - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến Venezuela

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến Venezuela

VOV.VN - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục