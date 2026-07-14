Tuyên dương cán bộ, chiến sỹ mang sứ mạng nhân đạo cao cả từ Venezuela trở về

Thay mặt lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Thiếu tướng Dương Đức Hải gửi lời thăm hỏi ân cần, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quả cảm và những đóng góp của đoàn công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Venezuela. Thiếu tướng Dương Đức Hải trân trọng gọi các cán bộ, chiến sĩ là những "sứ giả hòa bình", những chiến binh Việt mang sứ mạng nhân đạo cao cả, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giàu lòng nhân ái trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Dương Đức Hải phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, thảm họa động đất xảy ra tại Venezuela đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ dư chấn luôn thường trực, Đảng và Nhà nước đã quyết định cử đoàn công tác gồm lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế.

Thực hiện mệnh lệnh của Tổ quốc và tinh thần nhân đạo quốc tế, các thành viên đoàn công tác đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu hộ những người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ Việt Nam phát huy tính chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ của Venezuela và các quốc gia khác.

Thiếu tướng Dương Đức Hải tuyên dương đoàn làm nhiệm vụ nhân đạo tại Venezuela trở về (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Bên cạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn, các cán bộ, chiến sĩ còn tích cực động viên, chia sẻ, hỗ trợ người dân địa phương vượt qua mất mát sau thiên tai. Những hình ảnh tận tụy, kiên cường của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Venezuela và bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và truyền thống nhân văn của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đánh giá kết quả đợt công tác, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho rằng, những kinh nghiệm thực tiễn thu được từ nhiệm vụ hỗ trợ quốc tế tại Venezuela là tài sản quý báu đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục đề nghị các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện đợt công tác; rút ra bài học về tổ chức chỉ huy, phối hợp quốc tế và sử dụng trang thiết bị chuyên dụng trong điều kiện thảm họa phức tạp.

Các cá nhân làm nhiệm vụ từ Venezuela trở về được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên dương (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các phương án cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn; chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ; nghiên cứu, đề xuất đầu tư các phương tiện, thiết bị cứu hộ hiện đại, bảo đảm khả năng cơ động và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nước cũng như quốc tế.

Lãnh đạo Cục cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương dũng cảm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ để tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trước đó, sau khi xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela ngày 24/6/2026, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cử Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam sang hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 90 tấn hàng hóa cứu trợ, trong đó có 82 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và 42 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.