Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Đề thi "dễ thở", giáo viên dự báo ngưỡng tăng điểm chuẩn

Trong 2 ngày 10/6-11/6, gần 115.000 thí sinh trên toàn thành phố Hà Nội đã trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi.

Toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.477 phòng thi (không chuyên), ngoài ra có 402 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.368/15.369 người, 1 cán bộ giám thị bị ốm đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng quy chế thi. Sau 2 ngày thi, 6 thí sinh bị đình chỉ thi, lỗi chủ yếu là mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi.

Thí sinh vui mừng khi hoàn thành kỳ thi.

Năm 2023, TP Hà Nội quyết định giảm bớt môn thi thứ 4, giữ nguyên 3 môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Việc giảm số môn thi nhằm phù hợp với điều kiện học online dài ngày của học sinh trong mùa dịch Covid-19 trước đó.

Kết thúc kỳ thi, Đặng Gia Khánh (THCS Lê Ngọc Hân) hào hứng chia sẻ: “Em cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm, không còn lo lắng, căng thẳng như giai đoạn trước. Theo em đề thi cả 3 môn năm nay đều khá vừa sức với học sinh. Với môn tiếng Anh em làm khá ổn, môn Ngữ văn vì đã ôn kỹ tất cả các tác phẩm nên em làm được bài và cảm thấy không quá khó. Riêng môn Toán em hy vọng sẽ được 9 điểm”.

Đặng Gia Khánh cho biết, năm nay đề thi tương đối nhẹ nhàng, nhiều thí sinh sẽ làm rất tốt đề thi này, do đó nam sinh cũng lo ngại điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với năm trước. Song sau khi kết thúc kỳ thi, Khánh vẫn cảm thấy rất thoải mái, không lo lắng vì đã cố gắng hết sức.

Nguyễn Quang Minh (THCS Ngô Sĩ Liên) cũng cho rằng đề thi các môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay vừa sức với thí sinh, đặc biệt trong bối cảnh gần 3 năm phải học online do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Trước kỳ thi em rất căng thẳng vì đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên, nhưng đến giờ em cảm thấy rất nhẹ nhõm vì mọi sự cố gắng đã đạt được kết quả. Với 3 bài thi này, em hy vọng mình được khoảng 9 điểm môn Toán, 8 điểm môn Ngữ văn và 9,5 điểm môn tiếng Anh. Sau kỳ thi em sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và đi chơi với bạn để bù lại năng lượng sau nhiều ngày học tập vất vả”.

Dự báo điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ

Dựa vào mức độ đề thi các môn, TS Đỗ Viết Tuân, giáo viên môn Toán bậc THCS-THPT tại Hà Nội nhận định, điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm trước do cả 3 môn đề đều ở mức nhẹ nhàng, cấu trúc đề giữ ổn định, các bài tập đều là các dạng học sinh đã luyện nhiều và quen thuộc. Với đề thi năm nay, thầy Tuân dự báo điểm chuẩn có thể tăng từ 1-2 điểm.

Đặc biệt, năm nay do tâm lý an toàn, nhiều thí sinh có xu hướng lựa chọn những tường có ngưỡng điểm thấp hơn, một số trường tỷ lệ chọi cao đột biến, do đó theo thầy Đỗ Viết Tuân, các trường top giữa điểm chuẩn sẽ cao hơn hẳn các năm trước.

Còn theo thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội, đề thi môn Toán giữ nguyên cấu trúc như nhiều năm trước, đây là điểm thuận lợi cho các học sinh vì tương tự với các dạng bài các em đã được học và ôn thi; tương tự với các đề thi thử các em đã làm.

“Đề Toán cơ bản, không có yếu tố mới, lạ, không đánh đố. Độ khó nhỉnh hơn so với năm 2022 một chút. Năm nay học sinh không bị ảnh hưởng bởi Covid -19 nên phần đông sẽ lạc quan với đề thi này.

Thầy Trần Mạnh Tùng dự báo điểm chuẩn các trường năm nay sẽ tăng cao hơn so với năm trước.

Đề có yếu tố phân hóa khá tốt, trong đó có khoảng 85% kiến thức cơ bản; 15% kiến thức phân hóa. Riêng với môn Toán, học sinh trung bình có thể đạt từ 6 – 7 điểm, học sinh khá có thể đạt được từ 7 – 8 điểm, học sinh giỏi phổ điểm có thể đạt từ 8 – 9 điểm. Với những học sinh nắm chắc kiến thức, tư duy tốt, tính toán cẩn thận có thể đạt trên 9 điểm. Điểm 9 – 9.5 có thể nhiều song điểm 10 cũng sẽ ít, do câu cuối bài hình và câu 5 đòi hỏi lập luận đầy đủ và chính xác”, thầy Tùng cho biết.

Theo thầy Trần Mạnh Tùng, điểm môn Toán năm nay sẽ tăng hơn so với năm 2022 khoảng 0,5 điểm. Bên cạnh đó, năm nay tỉ lệ chọi vào các trường THPT công lập cũng cao nhất trong 3 năm qua (trung bình là 1,85 so với 2022 là 1,67). Các trường công lập chỉ tuyển 55,7%, dẫn đến con đường vào lớp 10 năm nay sẽ nhiều áp lực và thách thức. Qua theo dõi đề thi các môn khác, thầy Tùng nhận định, mức điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn so với năm trước.

Cụ thể, các trường top 1, điểm chuẩn tăng từ 1 -1.5 điểm (khoảng 42 điểm), các trường tốp giữa, điểm chuẩn tăng từ 0.5 – 1 điểm, các trường tốp cuối có thể tăng nhẹ khoảng 0.5 điểm.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, ngay từ chiều 11/6, ban chấm thi trắc nghiệm đã tiến hành chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm cũng như rà soát toàn bộ các điều kiện tổ chức chấm thi bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật theo đúng quy chế.

Theo kế hoạch, từ ngày 12/6, việc tổ chức chấm thi bắt đầu được triển khai. Thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25/6. Sở GD-ĐT Hà Nội điều động khoảng 2.100 giáo viên các trường THCS, THPT làm nhiệm vụ chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở GD-ĐT Hà Nội cung cấp, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ đề xuất điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2023-2024.

Sở GD-ĐT Hà Nội phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 cho từng trường và công bố công khai. Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 công lập không chuyên dự kiến từ ngày 8 đến 9/7./.