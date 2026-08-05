Trong thư, Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim" của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Theo thư biểu dương, đến ngày 4/8/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 638 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,58% chỉ tiêu của chiến dịch. Công tác lấy mẫu ADN đã hoàn thành tại 45/58 nghĩa trang liệt sĩ, với 33.604 ngôi mộ được lấy mẫu, đạt 81,89% kế hoạch. Bên cạnh đó, việc số hóa hồ sơ liệt sĩ được triển khai đúng quy trình với hơn 100 tài khoản tham gia thực hiện.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, không quản ngại gian khổ của các lực lượng khi vừa tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai hiệu quả chiến dịch, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên khác. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh và truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Vinh Ngọc biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch, đồng thời nhấn mạnh: khối lượng công việc phía trước còn rất lớn và yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục quán triệt tinh thần "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập", phát huy truyền thống "Quyết chiến, Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của chiến dịch.

Chính ủy Quân khu 7 - Trung tướng Trần Vinh Ngọc gửi thư khen các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chính ủy Quân khu 7 cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "7 nhất", gồm: quyết tâm chính trị cao nhất; tinh thần khẩn trương nhất; tổ chức thực hiện bài bản, khoa học nhất; thận trọng, tỉ mỉ trong tìm kiếm nhất; thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhất; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả nhất; bảo đảm an toàn nhất.

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, việc hoàn thành tốt chiến dịch không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.