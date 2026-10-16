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Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được 3.666 hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 21:39, 16/10/2026
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VOV.VN - Từ 15/3 đến 14/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 3.666 hài cốt liệt sĩ, đạt 52,37% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đã tìm kiếm, quy tập được 3.666 hài cốt liệt sĩ

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 15/3 đến 14/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.666 hài cốt liệt sĩ, đạt 52,37% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trong đó, 2.401 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước; 222 hài cốt tại Lào và 1.043 hài cốt tại Campuchia. Riêng khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở rà soát hồ sơ, thông tin do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp; đối chiếu tọa độ, vị trí trên bản đồ với thực địa, lời kể nhân chứng lịch sử, kết hợp sử dụng thiết bị ra đa quét ngầm. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.

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Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Mai Dịch để phục vụ giám định ADN

Hơn 63.000 mộ liệt sĩ không đủ điều kiện lấy mẫu

Theo báo cáo kết quả giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố thuộc 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ đối với 230.000 mộ liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu chiến dịch.

Trong đó lấy mẫu trong chiến dịch là 211.300 mộ (đủ điều kiện lấy mẫu 147.641 mộ, đạt 69,87%; không đủ điều kiện lấy mẫu 63.661 mộ); lấy mẫu trước chiến dịch hơn 18.000 mẫu. Tổ chức thu và lưu trữ 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích 100.701 mẫu, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 95.797 mẫu.

Để triển khai nhiệm vụ, các quân khu, địa phương huy động khoảng 3.500 người tham gia các tổ, đội lấy mẫu. Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn lấy mẫu, số hóa mẫu cùng quy trình kỹ thuật từ lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao đến bảo quản, lưu trữ; tổ chức tập huấn và làm thí điểm trước khi triển khai trên diện rộng.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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